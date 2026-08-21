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 24hod.sk    Šport

21. augusta 2026

Nemeckí fanúšikovia plánujú masové protesty proti technológii VAR. Prečo sa tak rozhodli?


Tagy: Nemecký pohár - DFB Pokal

Fanúšikovské skupiny v Nemecku vyjadrujú nesúhlas s využívaním VAR-u a žiadajú jeho zrušenie. Nemecké skupiny fanúšikov futbalových klubov plánujú počas víkendového 1. kola Nemeckého pohára ...



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system var 676x455 21.8.2026 (SITA.sk) - Fanúšikovské skupiny v Nemecku vyjadrujú nesúhlas s využívaním VAR-u a žiadajú jeho zrušenie.


Nemecké skupiny fanúšikov futbalových klubov plánujú počas víkendového 1. kola Nemeckého pohára spustiť masové protesty proti technológii videoasistenta rozhodcu (VAR). Zverejnili spoločné stanovisko kritické voči VAR a vyzvali na jeho zrušenie.

Očakáva sa, že protesty vypuknú už na zápasoch prvého kola, ktoré začne v piatok. Vyhlásenie s názvom "VAR nám kradne radosť z futbalu" uvádza, že technológia "zničila najemotívnejší moment hry". Namiesto spontánnej radosti po góle nastupuje neistota kvôli možnej kontrole rozhodnutia.

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"Chceme sa trvalo vrátiť k tomuto stavu, preto požadujeme zrušenie VAR v nemeckom futbale," uviedli fanúšikovia.

Nemecký futbal má silnú tradíciu fanúšikovského aktivizmu, pričom v ostatných sezónach sa pravidelne konali protesty proti začiatkom zápasov a investičným dohodám.

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V sezóne 2023/2024 rozsiahle protestné akcie, vrátane rozhadzovania tenisových loptičiek a čokoládových mincí na ihriská, vyústili do zrušenia investičnej dohody, hoci návrh získal väčšinovú podporu klubov. Protesty spôsobili výrazné oneskorenia, hráči kritizovali tieto akcie a rozhodcovia dokonca hrozili zrušením zápasov.

Pre technické a iné problémy sa technológia VAR v prvom kole Nemeckého pohára nepoužíva. Doteraz ju používali až od osemfinále, no v tejto sezóne začne platiť od 2. kola.


Zdroj: SITA.sk - Nemeckí fanúšikovia plánujú masové protesty proti technológii VAR. Prečo sa tak rozhodli? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemecký pohár - DFB Pokal
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