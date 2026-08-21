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21. augusta 2026
Nemeckí fanúšikovia plánujú masové protesty proti technológii VAR. Prečo sa tak rozhodli?
Fanúšikovské skupiny v Nemecku vyjadrujú nesúhlas s využívaním VAR-u a žiadajú jeho zrušenie. Nemecké skupiny fanúšikov futbalových klubov plánujú počas víkendového 1. kola Nemeckého pohára ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Fanúšikovské skupiny v Nemecku vyjadrujú nesúhlas s využívaním VAR-u a žiadajú jeho zrušenie.
Nemecké skupiny fanúšikov futbalových klubov plánujú počas víkendového 1. kola Nemeckého pohára spustiť masové protesty proti technológii videoasistenta rozhodcu (VAR). Zverejnili spoločné stanovisko kritické voči VAR a vyzvali na jeho zrušenie.
Očakáva sa, že protesty vypuknú už na zápasoch prvého kola, ktoré začne v piatok. Vyhlásenie s názvom "VAR nám kradne radosť z futbalu" uvádza, že technológia "zničila najemotívnejší moment hry". Namiesto spontánnej radosti po góle nastupuje neistota kvôli možnej kontrole rozhodnutia.
"Chceme sa trvalo vrátiť k tomuto stavu, preto požadujeme zrušenie VAR v nemeckom futbale," uviedli fanúšikovia.
Nemecký futbal má silnú tradíciu fanúšikovského aktivizmu, pričom v ostatných sezónach sa pravidelne konali protesty proti začiatkom zápasov a investičným dohodám.
V sezóne 2023/2024 rozsiahle protestné akcie, vrátane rozhadzovania tenisových loptičiek a čokoládových mincí na ihriská, vyústili do zrušenia investičnej dohody, hoci návrh získal väčšinovú podporu klubov. Protesty spôsobili výrazné oneskorenia, hráči kritizovali tieto akcie a rozhodcovia dokonca hrozili zrušením zápasov.
Pre technické a iné problémy sa technológia VAR v prvom kole Nemeckého pohára nepoužíva. Doteraz ju používali až od osemfinále, no v tejto sezóne začne platiť od 2. kola.
Zdroj: SITA.sk - Nemeckí fanúšikovia plánujú masové protesty proti technológii VAR. Prečo sa tak rozhodli? © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecké skupiny fanúšikov futbalových klubov plánujú počas víkendového 1. kola Nemeckého pohára spustiť masové protesty proti technológii videoasistenta rozhodcu (VAR). Zverejnili spoločné stanovisko kritické voči VAR a vyzvali na jeho zrušenie.
Očakáva sa, že protesty vypuknú už na zápasoch prvého kola, ktoré začne v piatok. Vyhlásenie s názvom "VAR nám kradne radosť z futbalu" uvádza, že technológia "zničila najemotívnejší moment hry". Namiesto spontánnej radosti po góle nastupuje neistota kvôli možnej kontrole rozhodnutia.
"Chceme sa trvalo vrátiť k tomuto stavu, preto požadujeme zrušenie VAR v nemeckom futbale," uviedli fanúšikovia.
Nemecký futbal má silnú tradíciu fanúšikovského aktivizmu, pričom v ostatných sezónach sa pravidelne konali protesty proti začiatkom zápasov a investičným dohodám.
V sezóne 2023/2024 rozsiahle protestné akcie, vrátane rozhadzovania tenisových loptičiek a čokoládových mincí na ihriská, vyústili do zrušenia investičnej dohody, hoci návrh získal väčšinovú podporu klubov. Protesty spôsobili výrazné oneskorenia, hráči kritizovali tieto akcie a rozhodcovia dokonca hrozili zrušením zápasov.
Pre technické a iné problémy sa technológia VAR v prvom kole Nemeckého pohára nepoužíva. Doteraz ju používali až od osemfinále, no v tejto sezóne začne platiť od 2. kola.
Zdroj: SITA.sk - Nemeckí fanúšikovia plánujú masové protesty proti technológii VAR. Prečo sa tak rozhodli? © SITA Všetky práva vyhradené.
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