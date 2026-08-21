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21. augusta 2026
Joao Cancelo sa ako voľný hráč dohodol na spolupráci s FC Barcelona – VIDEO
Tagy: La Liga 2026/2027
Portugalský stopér sa vracia do Katalánska, s "blaugranas" podpísal zmluvu na tri roky. Portugalský futbalový obranca Joao Cancelo sa dohodol na spolupráci so španielskym veľkoklubom FC Barcelona. ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Portugalský stopér sa vracia do Katalánska, s "blaugranas" podpísal zmluvu na tri roky.
Portugalský futbalový obranca Joao Cancelo sa dohodol na spolupráci so španielskym veľkoklubom FC Barcelona. Tridsaťdvaročný stopér, ktorý v minulosti v katalánskom tíme hosťoval z anglického Manchestru City aj zo saudskoarabského Al Hilalu, podpísal kontrakt na tri roky do leta 2029.
Cancelo prišiel na Camp Nou ako voľný hráč, predtým ukončil zmluvu s Al Hilalom. Pred presunom do Manchestru City v roku 2019 hrával v Portugalsku, Španielsku aj Taliansku. V sezóne 2023/2024 bol na hosťovaní najskôr v Bayerne Mníchov a následne v FC Barcelona.
Nasledoval podchod do Al Hilalu v roku 2024, odkiaľ v jari 2026 hosťoval opäť v Barcelone. Blaugranas pred ročníkom 2026/2027 získali aj Rodriho, Anthonyho Gordona a Karima Adeyemiho, stále však hľadajú útočníka na doplnenie súpisky po odchode Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa.
Katalánsky klub mal záujem o Juliána Alvareza z Atlética Madrid, ale rokovania neboli úspešné, pretože madridský klub odmietol uvoľniť argentínskeho reprezentanta. Zverenci trénera Hansiho Flicka odštartuje novú sezónu La Ligy v nedeľu na pôde Elche.
Zdroj: SITA.sk - Joao Cancelo sa ako voľný hráč dohodol na spolupráci s FC Barcelona – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalský futbalový obranca Joao Cancelo sa dohodol na spolupráci so španielskym veľkoklubom FC Barcelona. Tridsaťdvaročný stopér, ktorý v minulosti v katalánskom tíme hosťoval z anglického Manchestru City aj zo saudskoarabského Al Hilalu, podpísal kontrakt na tri roky do leta 2029.
Cancelo prišiel na Camp Nou ako voľný hráč, predtým ukončil zmluvu s Al Hilalom. Pred presunom do Manchestru City v roku 2019 hrával v Portugalsku, Španielsku aj Taliansku. V sezóne 2023/2024 bol na hosťovaní najskôr v Bayerne Mníchov a následne v FC Barcelona.
Nasledoval podchod do Al Hilalu v roku 2024, odkiaľ v jari 2026 hosťoval opäť v Barcelone. Blaugranas pred ročníkom 2026/2027 získali aj Rodriho, Anthonyho Gordona a Karima Adeyemiho, stále však hľadajú útočníka na doplnenie súpisky po odchode Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa.
Katalánsky klub mal záujem o Juliána Alvareza z Atlética Madrid, ale rokovania neboli úspešné, pretože madridský klub odmietol uvoľniť argentínskeho reprezentanta. Zverenci trénera Hansiho Flicka odštartuje novú sezónu La Ligy v nedeľu na pôde Elche.
Zdroj: SITA.sk - Joao Cancelo sa ako voľný hráč dohodol na spolupráci s FC Barcelona – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
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