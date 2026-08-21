Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

21. augusta 2026

Joao Cancelo sa ako voľný hráč dohodol na spolupráci s FC Barcelona – VIDEO


Tagy: La Liga 2026/2027

Portugalský stopér sa vracia do Katalánska, s "blaugranas" podpísal zmluvu na tri roky. Portugalský futbalový obranca Joao Cancelo sa dohodol na spolupráci so španielskym veľkoklubom FC Barcelona. ...



Zdieľať
euro_2024_soccer_portugal_france_39305 676x451 21.8.2026 (SITA.sk) - Portugalský stopér sa vracia do Katalánska, s "blaugranas" podpísal zmluvu na tri roky.


Portugalský futbalový obranca Joao Cancelo sa dohodol na spolupráci so španielskym veľkoklubom FC Barcelona. Tridsaťdvaročný stopér, ktorý v minulosti v katalánskom tíme hosťoval z anglického Manchestru City aj zo saudskoarabského Al Hilalu, podpísal kontrakt na tri roky do leta 2029.

Cancelo prišiel na Camp Nou ako voľný hráč, predtým ukončil zmluvu s Al Hilalom. Pred presunom do Manchestru City v roku 2019 hrával v Portugalsku, Španielsku aj Taliansku. V sezóne 2023/2024 bol na hosťovaní najskôr v Bayerne Mníchov a následne v FC Barcelona.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Nasledoval podchod do Al Hilalu v roku 2024, odkiaľ v jari 2026 hosťoval opäť v Barcelone. Blaugranas pred ročníkom 2026/2027 získali aj Rodriho, Anthonyho Gordona a Karima Adeyemiho, stále však hľadajú útočníka na doplnenie súpisky po odchode Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa.

Katalánsky klub mal záujem o Juliána Alvareza z Atlética Madrid, ale rokovania neboli úspešné, pretože madridský klub odmietol uvoľniť argentínskeho reprezentanta. Zverenci trénera Hansiho Flicka odštartuje novú sezónu La Ligy v nedeľu na pôde Elche.


Zdroj: SITA.sk - Joao Cancelo sa ako voľný hráč dohodol na spolupráci s FC Barcelona – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bude na úvod prekvapenie? Slovenky začnú proti Francúzkam, ktorým chýbajú tri dôležité hráčky
<< predchádzajúci článok
Štvormesačné čakanie sa skončilo. Španiel Alcaraz bude obhajovať titul na US Open

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 