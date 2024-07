Bude to ťažký zápas z hľadiska psychiky, tréner Weiss sa v odvete proti Celje musí zaobísť aj bez Pauscheka (video)

Dobrá nálada v tíme

29.7.2024 (SITA.sk) - Vladimír Weiss st. , tréner slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava , povedal, že v odvetnom súboji 2. predkola Ligy majstrov proti slovinskému klubu NK Celje bude dôležitá divácka kulisa.„Verím, že s prispením vášne našich fanúšikov budeme diktovať tempo. Bude to ťažký zápas z hľadiska psychiky. Verím, že máme lepších hráčov a že budem mať šťastnú ruku a vyberiem tých jedenásť, ktorí budú mať dobrý deň," povedal kouč, ktorého tím pred necelým týždňom na ihrisku súpera remizoval 1:1.„Nálada v tíme je dobrá. Čaká nás cesta do Šamorína, kde absolvujeme v popoludňajších hodinách predzápasový tréning. Verím, že budeme čo najlepšie pripravení a túto prekážku zvládneme,“ doplnil Weiss, ktorý sa bude musieť v odvete zaobísť bez obrancu Lukáša Pauscheka . Ten si privodil zranenie pri výhre 4:1 nad Komárnom v 1. kole slovenskej najvyššej súťaže.„Belasí“ sa o kvalite tímu Celje presvedčili už v prvom dueli v Slovinsku, kde brankár Dominik Takáč čelil 21 streleckým pokusom súpera. Do úvahy však treba brať fakt, že Slovan hral od 30. minúty bez vylúčeného gréckeho stredopoliara Kyriakosa Savvidisa „Dôležitá bude disciplína, pretože aj Celje vie hrať futbal. Má dynamických hráčov a nebezpečné kontry,“ povedal skúsený kormidelník Weiss, ktorého doplnil líder defenzívy Guram Kašia : „V odvete musíme hrať disciplinovanejšie ako v prvom zápase. V ňom sme aj s desiatimi hráčmi odohrali dobrý zápas. Celje potvrdilo, že má rýchlych a šikovných hráčov, najmä čo sa týka ofenzívy. Musíme byť preto v obrane opatrní.“K netradičnému kroku sa odhodlalo len dva dni pred odvetou vedenie NK Celje, ktoré odvolalo v nedeľu trénera Damira Krznara. „To je náš život, naša robota. Žiadny tréner nevie, čo bude zajtra. Je to ich rozhodnutie a nechcem ho komentovať. Nový tréner vždy prinesie nový impulz, takže uvidíme. My sa však koncentrujeme sami na seba a na náš výkon,“ uzavrel Weiss.Odveta na Tehelnom poli je na programe v utorok o 20.30. Víťaz tohto dvojzápasu sa v ďalšom predkole stretne s úspešnejším z dvojice APOEL Nikózia - Petrocub Hincesti.