Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Budeme mať homosexuálne „manželstvá“? Podľa Krajniaka sú progresívci hrozbou pre suverenitu Slovenska v tom, že tieto právomoci by odovzdali Bruselu – VIDEO
Naopak líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa pozerá na požiadavku poslanca Saboa ako na jeho súkromnú vec. Poslanec
Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo žiada o slovenské uznanie svojho homosexuálneho manželstva. Predseda strany Konzervatívci - Kresťanská únia Milan Krajniak si myslí, že Sabo chce, aby slovenské orgány porušovali ústavu v jeho prospech.
Sabo nedávno uzavrel so svojím partnerom „manželstvo“ v Rakúsku. Po návrate na Slovensko oznámil, že so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý v novembri 2025 rozhodol, že členské štáty sú povinné uznávať manželstvo párov rovnakého pohlavia; požiada o uznanie svojho zväzku na Slovensku.
Sabo na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadal Ministerstvo vnútra SR o usmernenie, ako si môže uplatniť svoje právo. Zatiaľ čaká na odpoveď.
Porušovanie ústavy
Predseda strany Konzervatívci-Kresťanská únia Krajniak v tejto súvislosti upozornil, že Sabo žiada, aby slovenské orgány porušovali ústavu v jeho prospech.
„Pán poslanec Sabo prisahal na Ústavu SR, v ktorej je jasne napísané, že Slovenská republika uznáva manželstvo iba ako jedinečný zväzok muža a ženy. On toto veľmi dobre vie, napriek tomu žiada Ministerstvo vnútra, to znamená orgány Slovenskej republiky, aby uznali jeho homosexuálny zväzok, ktorý uzavrel v zahraničí v Rakúsku. Vlastne žiada, aby slovenské orgány porušovali ústavu v jeho prospech a to nie je fér a nie je to správne," okomentoval správu Krajniak.
Šimečka: Je to Sabova súkromná vec
Naopak líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa pozerá na požiadavku poslanca Saboa o uznanie jeho homosexuálneho manželstva ako na jeho súkromnú vec. „Pozerám sa na to tak, že je to jeho súkromná vec a ja to nebudem z pozície predsedu strany komentovať čo on chce alebo nechce urobiť vo svojom súkromnom živote,“ reagoval Šimečka pre SITA.
„To, že si myslíme, že registrované partnerstvá, ktoré uznáva drvivá väčšina krajín Európskej únie, a mohli by platiť aj na Slovensku a nič by sa nestalo, to zostáva,“ reagoval ďalej Šimečka na otázku, či by túto tému riešilo PS, keby sa dostalo do vlády.
Strata suverenity
Krajniaka sme sa pýtali, či je reálna obava, že ak Progresívne Slovensko vstúpi do vlády otvorí aj tému uznania homosexuálnych manželstiev. "Áno, považujem potenciálny vstup Progresívneho Slovenska do vlády za veľmi nebezpečný z toho hľadiska, že oni nerešpektujú zvrchovanosť Slovenskej republiky v kultúrno-etických otázkach," uviedol politik.
Podľa jeho slov si občania musia vybrať, či chcú aby Slovenská republika bola štátom, ktorý bude mať právo veta pri rozhodovaniach v Európskej únie, alebo nie. "Myslím si, že Progresívne Slovensko je hrozbou pre suverenitu Slovenska v tom, že oni by tieto právomoci odovzdali Bruselu," zdôraznil Krajniak.
Zdôraznil, že keď Slovensko vstupovalo do EÚ a keď sa prijímala Lisabonská zmluva, bolo tam jasne napísané, že v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky a v kultúrno-etických otázkach si každý členský štát môže robiť, čo uzná za vhodné.
Surogátne materstvo
Žiadosť o uznanie „manželstva“ požiadal aj Metod Špaček, ktorý v minulosti pôsobil ako vedúci Kancelárie prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ivan Novotný, ktorý je expertom strany SaS na zahraničnú politiku.
Marker zistil, že Špaček s Novotným vychovávajú aj dieťa, ktoré má americké občianstvo. Dôvod je ten, že ak by získalo slovenské občianstvo, tak by na rodnom liste nemohli byť uvedení obaja ako jeho otcovia. Informácia o občianstve dieťaťa aj ďalšie súvislosti naznačujú, že pár získal dieťa pravdepodobne cez surogátne materstvo.
Ústava SR však po novom obsahuje aj zákaz surogátneho (náhradného) materstva. Krajniaka sme sa pýtali, či nehrozí to, že po uznaní homosexuálneho manželstva budú tieto páry požadovať aj uznanie „rodičovstva“.
„Samozrejme, že to robia takýmito okľukami, aby obišli legislatívu a Ústavu SR. Nemyslím si, že je to správne. Nemyslím si, že je to fér, pretože máme jasne napísané aj v európskych zmluvách, že Slovenská republika má právo rozhodnúť v týchto otázkach," zdôraznil Krajinak s tým, že v kultúrno-etických otázkach Slovensko nikdy neodovzdalo svoju suverenitu na orgány EÚ.
„My zároveň rešpektujeme vôľu ľudí na Slovensku. Pokiaľ väčšina ľudí rozhodne vo voľbách a zvolí si takých poslancov, ktorí zmenia ústavu a povolia homosexuálne sobáše, budeme to musieť rešpektovať. Ale pokiaľ sa tak nestane, tak budeme chcieť, aby slovenská ústava a Slovenská republika rešpektovala to, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy, a že homosexuálne páry si nemôžu adoptovať deti,“ uzavrel Krajniak.
Zdroj: SITA.sk - Budeme mať homosexuálne „manželstvá“? Podľa Krajniaka sú progresívci hrozbou pre suverenitu Slovenska v tom, že tieto právomoci by odovzdali Bruselu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
