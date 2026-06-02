 Utorok 2.6.2026
 Meniny má Xénia
02. júna 2026

Pellegrini prijal Moznera po roku vo funkcii, hlavnou témou boli systémové opatrenia prijaté na Najvyššom súde SR


Tagy: Pracovné podmienky Predseda Najvyššieho súdu SR Prezident Slovenskej republiky Súdnictvo Systémové opatrenia

Predseda súdu Mozner hlave štátu priblížil najmä zavedenie pravidelného zamestnaneckého prieskumu pracovných podmienok sudcov a zamestnancov.



2.6.2026 (SITA.sk) - Predseda súdu Mozner hlave štátu priblížil najmä zavedenie pravidelného zamestnaneckého prieskumu pracovných podmienok sudcov a zamestnancov.


Prezident Peter Pellegrini v utorok prijal predsedu Najvyššieho súdu SR (NS SR) Františka Moznera, ktorý ho po roku vo funkcii prišiel informovať o svojom doterajšom pôsobení vo vedení Najvyššieho súdu a o aktuálnych výzvach slovenského súdnictva. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Podporím každé úsilie smerujúce k lepšiemu finančnému aj personálnemu zabezpečeniu súdov a zároveň ostávam otvorený diskusii o aktuálnych problémoch súdnictva,“ povedal Pellegrini.

Jednou z hlavných tém stretnutia boli systémové opatrenia prijaté na NS SR. Predseda súdu Mozner hlave štátu priblížil najmä zavedenie pravidelného zamestnaneckého prieskumu pracovných podmienok sudcov a zamestnancov, ktorý slúži na identifikáciu rezerv a následné zlepšovanie fungovania inštitúcie. Zároveň prezidenta informoval aj o výsledkoch rozhodovacej činnosti. V roku 2025 počet vybavených podaní prevýšil počet nových podaní, čo viedlo k zníženiu celkového počtu nevybavených prípadov.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal Moznera po roku vo funkcii, hlavnou témou boli systémové opatrenia prijaté na Najvyššom súde SR © SITA Všetky práva vyhradené.

