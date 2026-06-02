 Tlačové správy

Union zdravotná poisťovňa uspela v hodnotení Poisťovňa roka 2025. Ocenenie jej priniesla dostupnosť lekárov a preventívnych vyšetrení


dsc02862 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Najmenšia poisťovňa na trhu získala prvenstvo v novej kategórii KPI hodnotenia.


Výsledok potvrdzuje silnú pozíciu Unionu v oblastiach, ktoré majú zásadný význam pre poistencov – od podpory prevencie až po dostupnosť zdravotnej starostlivosti naprieč Slovenskom.

Kým ostatné kategórie ankety Poisťovňa roka 2025 vychádzali zo skúseností poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, KPI hodnotenie sa opieralo výlučne o tvrdé dáta vykázané jednotlivými poisťovňami. Posudzovalo sa finančné zdravie poisťovne, spokojnosť a udržanie poistencov, dostupnosť a kvalita siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, účasť poistencov na preventívnych prehliadkach, čakacie lehoty či úroveň digitalizácie služieb. Anketa tiež ukázala, že Union je silný v zmluvných vzťahoch a flexibilite zazmluvňovania. U lekárov špecialistov má najvyššie celkové hodnotenie spomedzi všetkých troch poisťovní.

Union zdravotná poisťovňa dosiahla najlepšie výsledky najmä v oblasti prevencie a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Podľa hodnotenia disponuje najhustejšou sieťou lekárov a špecialistov v prepočte na počet poistencov a zároveň vykazuje najvyššiu mieru absolvovania preventívnych prehliadok spomedzi zdravotných poisťovní na Slovensku.

"Táto súťaž je krásna ukážka toho, že konkurencia na trhu prospieva najmä pacientom. Ak chceme zlepšovať služby v oblasti zdravotného poistenia, toto je dobrá platforma a ďakujem organizátorom za jej vytvorenie. Ocenenie si vážime, pretože potvrdzuje, že naše dlhodobé investície do prevencie, dostupnosti zdravotnej starostlivosti a rozvoja služieb pre poistencov prinášajú konkrétne výsledky. Zároveň je pre nás motiváciou ďalej sa zlepšovať," uviedol generálny riaditeľ Union zdravotnej poisťovne, Michal Špaňár, ktorý ocenenie preberal.

Anketu Poisťovňa roka organizuje portál Ozdravme.sk pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR. Nová kategória KPI hodnotenia bola do projektu zaradená po prvýkrát a jej cieľom je priniesť objektívny pohľad na fungovanie zdravotných poisťovní prostredníctvom merateľných dát.

Zdroj: SITA.sk - Union zdravotná poisťovňa uspela v hodnotení Poisťovňa roka 2025. Ocenenie jej priniesla dostupnosť lekárov a preventívnych vyšetrení © SITA Všetky práva vyhradené.

