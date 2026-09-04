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04. septembra 2026

Budeme platiť Bruselu viac? Europoslanec hovorí o „populizme“ niektorých štátov a vytiahol čísla


Tagy: viacročný finančný rámec

Spoluspravodajkyňa Carla Tavaresová označila rokovania o rozpočte na obdobie od roku 2028 za jedny z najdôležitejších v súčasnosti. Tvrdenia niektorých členských štátov, že ich príspevky do ...



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gettyimages 1396615895 scaled 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Spoluspravodajkyňa Carla Tavaresová označila rokovania o rozpočte na obdobie od roku 2028 za jedny z najdôležitejších v súčasnosti.


Tvrdenia niektorých členských štátov, že ich príspevky do budúceho rozpočtu Európskej únie výrazne narastú, označil hlavný spravodajca Európskeho parlamentu pre nový viacročný finančný rámec Siegfried Mureșan za populizmus. Po rokovaní s ministrami členských krajín v Dubline zároveň upozornil, že europarlament neprijme rozpočet, s ktorým nebude súhlasiť.

"Znepokojuje nás populizmus niektorých členských štátov, ktoré tvrdia, že ich príspevky do rozpočtu EÚ sa výrazne zvýšia," vyhlásil Mureșan. Argumentuje tým, že za posledné roky rástli ekonomiky aj verejné rozpočty jednotlivých krajín.

Menší rozpočet problémy neodstráni


Podľa neho sú národné verejné rozpočty vo väčšine členských štátov v roku 2026 o 50 až 60 percent vyššie než pred siedmimi rokmi, keď sa pripravoval súčasný dlhodobý rozpočet EÚ. "Preto zvýšenie príspevkov členských štátov v absolútnych číslach pre ne nepredstavuje dodatočnú záťaž, keďže rástli aj ich ekonomiky a národné verejné rozpočty," uviedol.

EÚ bude podľa Mureșana v nasledujúcich rokoch potrebovať viac peňazí na bezpečnosť a ochranu obyvateľov, zvýšenie konkurencieschopnosti, budovanie infraštruktúry či podporu poľnohospodárov. Tvrdí, že tieto výdavky nezmiznú ani v prípade, ak sa členské štáty dohodnú na menšom spoločnom rozpočte.

"Menší rozpočet naše problémy neodstráni. Naopak, budeme ich musieť financovať na národnej úrovni, rozdielnymi spôsobmi, čo bude v konečnom dôsledku pravdepodobne drahšie," upozornil.

Odkaz vládam členských krajín


Mureșan zároveň vyslal odkaz vládam členských krajín, že konečnú podobu rozpočtu nemôžu Európskemu parlamentu jednoducho nadiktovať. Na schválenie viacročného finančného rámca je potrebný súhlas oboch strán.

"Európsky parlament neprijme pozíciu Rady ani automaticky, ani pod nátlakom," vyhlásil. Poukázal pritom na pomery síl medzi národnými vládami a europarlamentom. Strany, ktoré sú vo vládach 27 členských štátov, majú podľa neho v Európskom parlamente spolu iba približne 270 kresiel, pričom na prijatie viacročného rozpočtu je potrebná absolútna väčšina 361 hlasov.

"Európsky parlament bude hlasovať iba za rozpočet, s ktorým súhlasí. Podporu Parlamentu možno získať iba v Parlamente presvedčením jeho poslancov, Rada ju nemôže Parlamentu nanútiť," dodal Mureșan.

Dôležité rokovania


Spoluspravodajkyňa Carla Tavaresová označila rokovania o rozpočte na obdobie od roku 2028 za jedny z najdôležitejších v súčasnosti. Viacročný finančný rámec podľa nej nie je iba finančným nástrojom, ale určí, ako bude Európa reagovať na budúce výzvy.

Europarlament preto požaduje nielen dostatočne ambiciózny rozpočet, ale aj udržateľný a moderný spôsob jeho financovania vrátane nových vlastných zdrojov EÚ. Tavaresová zdôraznila, že dohodu je potrebné dosiahnuť do konca roka 2026.

Európsky parlament svoju pozíciu k budúcemu viacročnému finančnému rámcu prijal už v apríli. Mureșan teraz vyzval členské štáty, aby sa dohodli na spoločnej pozícii Rady EÚ a mohli sa začať samotné rokovania medzi oboma inštitúciami.


Zdroj: SITA.sk - Budeme platiť Bruselu viac? Europoslanec hovorí o „populizme“ niektorých štátov a vytiahol čísla © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: viacročný finančný rámec
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