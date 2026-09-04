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04. septembra 2026

Washington chce od Európy „stovky miliárd“ za vojenskú pomoc, ktorú Biden poslal Ukrajine


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Trump tvrdí, že Bidenova vláda poskytovala Ukrajine a NATO pomoc zadarmo, hoci podľa neho za ňu mala platiť Európa. Spojené štáty budú od európskych krajín žiadať peniaze za vojenskú pomoc, ktorú ...



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trump_58_63 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Trump tvrdí, že Bidenova vláda poskytovala Ukrajine a NATO pomoc zadarmo, hoci podľa neho za ňu mala platiť Európa.


Spojené štáty budú od európskych krajín žiadať peniaze za vojenskú pomoc, ktorú administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena poskytla Ukrajine a NATO, napísal americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social.

Pentagón na konci Bidenovho funkčného obdobia vyčíslil americkú bezpečnostnú pomoc Ukrajine od nástupu jeho administratívy na viac než 66,5 miliardy dolárov, z toho približne 65,9 miliardy dolárov pripadalo na obdobie od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022.

Trump chce stovky miliárd


Trump tvrdí, že jeho predchodca poskytol Ukrajine viac munície, než Spojené štáty spotrebovali počas súčasného konfliktu s Iránom.

„Stovky miliárd dolárov boli Ukrajine a NATO poskytnuté bezplatne, hoci by ich zaplatila Európa, keby ju o to niekto požiadal,“ napísal Trump. Dodal, že Washington bude tieto peniaze od Európy žiadať, „hoci trochu oneskorene“.

USA už len predávajú


Americký prezident zároveň reagoval na správy o klesajúcich zásobách americkej munície. Tvrdí, že USA zvyšujú jej výrobu a časť nových zásob si zatiaľ ponechávajú namiesto predaja spojencom.

Súčasná americká vojenská pomoc Ukrajine funguje odlišne než za Bidena. V rámci mechanizmu PURL európski členovia NATO a ďalší spojenci financujú nákup amerických zbraní, ktoré následne smerujú na Ukrajinu.


Zdroj: SITA.sk - Washington chce od Európy „stovky miliárd“ za vojenskú pomoc, ktorú Biden poslal Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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