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04. septembra 2026
Šimkovičová navrhla vyhlásenie novej výzvy na predkladanie prihlášok na riaditeľa FPU, tvrdenia odvolaných členov Rady odmieta
Ministerka kultúry tvrdí, že v aktuálnej výzve vznikli pochybnosti o jej zákonnosti a transparentnosti. Rada FPU mala nového riaditeľa vyberať už 8. septembra. Ministerka kultúry
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4.9.2026 (SITA.sk) - Ministerka kultúry tvrdí, že v aktuálnej výzve vznikli pochybnosti o jej zákonnosti a transparentnosti. Rada FPU mala nového riaditeľa vyberať už 8. septembra.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odporučila Rade Fondu na podporu umenia (FPU) zrušenie aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa či riaditeľky FPU a vyhlásenie novej výzvy. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Uviedla, že pri posudzovaní výzvy sa objavili viaceré otázky týkajúce sa súladu jej obsahu s príslušnými ustanoveniami zákona o Fonde, preto šéfka rezortu kultúry považuje za dôležité riadne posúdenie týchto otázok a nastavenie ďalšieho postupu tak, aby nevyvolával pochybnosti o zákonnosti a transparentnosti voľby.
„Pri voľbe riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie je nevyhnutné vytvoriť jasné a rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov a zabezpečiť transparentný postup, ktorý bude posilňovať dôveru kandidátov aj verejnosti vo výsledok voľby. Práve dôvera v riadny priebeh procesu je dôležitou súčasťou fungovania Fondu na podporu umenia,” uviedla Demková.
Doplnila, že ministerka Šimkovičová vzhľadom na vzniknuté pochybnosti nepovažuje za vhodné pokračovať v aktuálnom procese bez toho, aby boli odstránené. Zrušenie súčasnej výzvy a vyhlásenie novej je podľa nej možnosťou nastaviť celý proces nanovo, jednoznačne a v súlade so zákonom, a tiež možnosťou, ako predísť ďalším pochybnostiam o jeho priebehu či výsledku.
Demková dodala, že Šimkovičová odmieta aj to, že by nedávne odvolanie dvoch členov Rady FPU malo súvislosť s ich postojom ku konkrétnemu kandidátovi na funkciu riaditeľa. Personálne rozhodnutia ministerky podľa jej slov nemožno interpretovať ako podporu či odmietnutie niektorého kandidáta, či ako zásah do rozhodovania členov Rady o budúcom vedení fondu.
„Odporúčanie zrušiť aktuálnu výzvu preto ministerka kultúry nevníma ako zásah do rozhodovania Rady FPU o konkrétnom kandidátovi. Ide o snahu zabezpečiť, aby ďalší postup prebehol za jasných, zákonných a transparentných podmienok a aby výsledok novej voľby mal čo najširšiu dôveru kandidátov, odbornej aj širokej verejnosti,” uzavrela Demková.
Ministerka kultúry odvolala dvoch členov Rady FPU, Petra Grutku a Adrianu Tomičovú. Odvolaní tvrdia, že je to preto, lebo nechceli v blížiacej sa voľbe riaditeľa FPU podporiť kandidujúceho Františka Kornaja. Ako dvojica odvolaných členov uviedla vo svojom oficiálnom vyjadrení, rozhodnutie ministerky kultúry o ich odvolaní z Rady FPU rešpektujú, no podľa ich slov nemôžu mlčať o tom, za akých okolností k nemu došlo.
„Boli sme odvolaní práve vo chvíli, keď sme odmietli prepožičať svoje hlasy zvoleniu Františka Kornaja na post riaditeľa FPU. Naše odvolanie preto nevnímame ako náhodu,” tvrdia. Dodali, že Kornajovu kandidatúru nepodporujú a za daných okolností ani podporiť nemôžu. Poukázali pri tom na podozrenia týkajúce sa možného odpočúvania zamestnancov a členov Rady Fondu. Obaja boli medzi členmi Rady FPU, ktorých ešte v auguste 2024 vymenovala samotná ministerka.
Šimkovičová tvrdenia Grutku a Tomičovej o tom, že dôvodom jej personálneho rozhodnutia bol ich postoj ku konkrétnemu kandidátovi na riaditeľa FPU, odmieta. „Odvolanie Petra Grutku a Adriany Tomičovej z Rady Fondu na podporu umenia bolo dlhodobou požiadavkou opozície aj niektorých koaličných poslancov. Ministerka kultúry sa dlhodobo snaží o upokojenie situácie v kultúre aj vo FPU a personálna zmena v rade je jedným z krokov k jeho stabilizácii,” uviedla Demková v reakcii ministerstva na tvrdenia odvolaných. Ich interpretácia je podľa jej slov účelová a nezodpovedá dôvodom, ktoré im boli komunikované.
„Pokiaľ ide o medializované podozrenia z údajného odpočúvania, tie je potrebné riadne a nezávisle vyšetriť. Z nepreverených podozrení však nemožno robiť hotové závery ani ich spájať s rozhodovaním o voľbe riaditeľa FPU. O novom vedení FPU má rozhodnúť transparentný a zákonný proces, v ktorom budú mať všetci kandidáti rovnaké podmienky,” zdôraznila Demková.
Rada FPU bude nového riaditeľa FPU vyberať na svojom rokovaní v utorok 8. septembra. Podľa informácií, ktoré nedávno poskytli z FPU, kritériá výzvy na predkladanie prihlášok na post riaditeľa Fondu splnili piati uchádzači, a to Jaroslav Dóczy, Klaudia Gregušová, Jana Orlická, Alena Rezková, a tiež František Kornaj, ktorý je v súčasnosti poverený vedením FPU.
Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla 2025, odvolala ho Rada FPU. Uchádzačka Jana Orlická ale vo štvrtok 3. septembra informovala, že z výberového konania odstúpila už 21. augusta. Dozornej komisii FPU a jej predsedovi Jurajovi Strempekovi tiež adresovala podnet na prešetrenie zákonnosti výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu umenia a nesúlad výzvy so zákonom. Výzva podľa jej podnetu obsahovala požiadavku na predloženie iných dokladov, než stanovuje zákon, napríklad formulár s osobnými údajmi na vyžiadanie výpisu z registra trestov, namiesto samotného výpisu, či to, že výzva nahradila zákonom vyžadované doklady preukazujúce päťročnú prax čestným vyhlásením.
Okrem iného poukázala na to, že obálky mal otvárať iba poverený predseda Rady FPU (predošlý predseda Rady Matúš Oľha sa funkcie vzdal 23. júla 2026 - pozn. SITA), podľa Orlickej tiež absentuje v zápisnici z rokovania zápis z otvárania obálok s menným zoznamom kandidátov a zoznamom príloh. Kritizovala i vylúčenie médií z rokovania Rady a terminologický nesúlad.
„Odstúpila som, pretože som zistila pochybnosti o zákonnosti výzvy. To, čo sa deje teraz, len potvrdzuje, že moje obavy boli oprávnené. Nie som prekvapená. Som smutná, že to trvalo tak dlho. Podala som prihlášku, pretože verím, že FPU potrebuje silné, nezávislé a odborné vedenie. Odstúpila som, pretože výberové konanie nespĺňalo zákonné podmienky, ktoré by takéto vedenie zaručili. Podnet som podala v záujme ostatných kandidátov a v záujme zákonnosti celého procesu. Fond na podporu umenia je inštitúcia, ktorá rozhoduje o verejných financiách určených pre kultiváciu a rozvoj kultúry. Jej riaditeľ musí byť zvolený transparentne, zákonným spôsobom, bez politického tlaku,“ uviedla.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová navrhla vyhlásenie novej výzvy na predkladanie prihlášok na riaditeľa FPU, tvrdenia odvolaných členov Rady odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odporučila Rade Fondu na podporu umenia (FPU) zrušenie aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa či riaditeľky FPU a vyhlásenie novej výzvy. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Uviedla, že pri posudzovaní výzvy sa objavili viaceré otázky týkajúce sa súladu jej obsahu s príslušnými ustanoveniami zákona o Fonde, preto šéfka rezortu kultúry považuje za dôležité riadne posúdenie týchto otázok a nastavenie ďalšieho postupu tak, aby nevyvolával pochybnosti o zákonnosti a transparentnosti voľby.
„Pri voľbe riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie je nevyhnutné vytvoriť jasné a rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov a zabezpečiť transparentný postup, ktorý bude posilňovať dôveru kandidátov aj verejnosti vo výsledok voľby. Práve dôvera v riadny priebeh procesu je dôležitou súčasťou fungovania Fondu na podporu umenia,” uviedla Demková.
Odstránenie pochybností
Doplnila, že ministerka Šimkovičová vzhľadom na vzniknuté pochybnosti nepovažuje za vhodné pokračovať v aktuálnom procese bez toho, aby boli odstránené. Zrušenie súčasnej výzvy a vyhlásenie novej je podľa nej možnosťou nastaviť celý proces nanovo, jednoznačne a v súlade so zákonom, a tiež možnosťou, ako predísť ďalším pochybnostiam o jeho priebehu či výsledku.
Demková dodala, že Šimkovičová odmieta aj to, že by nedávne odvolanie dvoch členov Rady FPU malo súvislosť s ich postojom ku konkrétnemu kandidátovi na funkciu riaditeľa. Personálne rozhodnutia ministerky podľa jej slov nemožno interpretovať ako podporu či odmietnutie niektorého kandidáta, či ako zásah do rozhodovania členov Rady o budúcom vedení fondu.
„Odporúčanie zrušiť aktuálnu výzvu preto ministerka kultúry nevníma ako zásah do rozhodovania Rady FPU o konkrétnom kandidátovi. Ide o snahu zabezpečiť, aby ďalší postup prebehol za jasných, zákonných a transparentných podmienok a aby výsledok novej voľby mal čo najširšiu dôveru kandidátov, odbornej aj širokej verejnosti,” uzavrela Demková.
Odvolanie dvoch členov Rady FPU
Ministerka kultúry odvolala dvoch členov Rady FPU, Petra Grutku a Adrianu Tomičovú. Odvolaní tvrdia, že je to preto, lebo nechceli v blížiacej sa voľbe riaditeľa FPU podporiť kandidujúceho Františka Kornaja. Ako dvojica odvolaných členov uviedla vo svojom oficiálnom vyjadrení, rozhodnutie ministerky kultúry o ich odvolaní z Rady FPU rešpektujú, no podľa ich slov nemôžu mlčať o tom, za akých okolností k nemu došlo.
„Boli sme odvolaní práve vo chvíli, keď sme odmietli prepožičať svoje hlasy zvoleniu Františka Kornaja na post riaditeľa FPU. Naše odvolanie preto nevnímame ako náhodu,” tvrdia. Dodali, že Kornajovu kandidatúru nepodporujú a za daných okolností ani podporiť nemôžu. Poukázali pri tom na podozrenia týkajúce sa možného odpočúvania zamestnancov a členov Rady Fondu. Obaja boli medzi členmi Rady FPU, ktorých ešte v auguste 2024 vymenovala samotná ministerka.
Ministerka tvrdenia odmieta
Šimkovičová tvrdenia Grutku a Tomičovej o tom, že dôvodom jej personálneho rozhodnutia bol ich postoj ku konkrétnemu kandidátovi na riaditeľa FPU, odmieta. „Odvolanie Petra Grutku a Adriany Tomičovej z Rady Fondu na podporu umenia bolo dlhodobou požiadavkou opozície aj niektorých koaličných poslancov. Ministerka kultúry sa dlhodobo snaží o upokojenie situácie v kultúre aj vo FPU a personálna zmena v rade je jedným z krokov k jeho stabilizácii,” uviedla Demková v reakcii ministerstva na tvrdenia odvolaných. Ich interpretácia je podľa jej slov účelová a nezodpovedá dôvodom, ktoré im boli komunikované.
„Pokiaľ ide o medializované podozrenia z údajného odpočúvania, tie je potrebné riadne a nezávisle vyšetriť. Z nepreverených podozrení však nemožno robiť hotové závery ani ich spájať s rozhodovaním o voľbe riaditeľa FPU. O novom vedení FPU má rozhodnúť transparentný a zákonný proces, v ktorom budú mať všetci kandidáti rovnaké podmienky,” zdôraznila Demková.
Výber nového riaditeľa
Rada FPU bude nového riaditeľa FPU vyberať na svojom rokovaní v utorok 8. septembra. Podľa informácií, ktoré nedávno poskytli z FPU, kritériá výzvy na predkladanie prihlášok na post riaditeľa Fondu splnili piati uchádzači, a to Jaroslav Dóczy, Klaudia Gregušová, Jana Orlická, Alena Rezková, a tiež František Kornaj, ktorý je v súčasnosti poverený vedením FPU.
Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla 2025, odvolala ho Rada FPU. Uchádzačka Jana Orlická ale vo štvrtok 3. septembra informovala, že z výberového konania odstúpila už 21. augusta. Dozornej komisii FPU a jej predsedovi Jurajovi Strempekovi tiež adresovala podnet na prešetrenie zákonnosti výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu umenia a nesúlad výzvy so zákonom. Výzva podľa jej podnetu obsahovala požiadavku na predloženie iných dokladov, než stanovuje zákon, napríklad formulár s osobnými údajmi na vyžiadanie výpisu z registra trestov, namiesto samotného výpisu, či to, že výzva nahradila zákonom vyžadované doklady preukazujúce päťročnú prax čestným vyhlásením.
Absencia v zápisnici z rokovania
Okrem iného poukázala na to, že obálky mal otvárať iba poverený predseda Rady FPU (predošlý predseda Rady Matúš Oľha sa funkcie vzdal 23. júla 2026 - pozn. SITA), podľa Orlickej tiež absentuje v zápisnici z rokovania zápis z otvárania obálok s menným zoznamom kandidátov a zoznamom príloh. Kritizovala i vylúčenie médií z rokovania Rady a terminologický nesúlad.
„Odstúpila som, pretože som zistila pochybnosti o zákonnosti výzvy. To, čo sa deje teraz, len potvrdzuje, že moje obavy boli oprávnené. Nie som prekvapená. Som smutná, že to trvalo tak dlho. Podala som prihlášku, pretože verím, že FPU potrebuje silné, nezávislé a odborné vedenie. Odstúpila som, pretože výberové konanie nespĺňalo zákonné podmienky, ktoré by takéto vedenie zaručili. Podnet som podala v záujme ostatných kandidátov a v záujme zákonnosti celého procesu. Fond na podporu umenia je inštitúcia, ktorá rozhoduje o verejných financiách určených pre kultiváciu a rozvoj kultúry. Jej riaditeľ musí byť zvolený transparentne, zákonným spôsobom, bez politického tlaku,“ uviedla.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová navrhla vyhlásenie novej výzvy na predkladanie prihlášok na riaditeľa FPU, tvrdenia odvolaných členov Rady odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
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