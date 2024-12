Budeme pokračovať v útokoch na vojenské zariadenia v Rusku, vyhlásil prezident Zelenskyj

22.12.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina bude pokračovať v zameriavaní sa na ruské vojenské objekty a bude sa čoraz viac spoliehať na domácu výrobu bezpilotných lietadiel a rakiet. Povedal to v sobotňajšom vyhlásení smerom k ukrajinskému ľudu.„A určite budeme pokračovať v útočení na ruské vojenské ciele - bezpilotnými lietadlami a raketami, čoraz častejšie s tými, ktoré sú vyrobené na Ukrajine, konkrétne na vojenské základne a ruskú vojenskú infraštruktúru používanú pri tomto terore proti našim ľuďom,“ vyhlásil Zelenskyj.Podotkol, že ukrajinská obrana je úplne spravodlivá a poďakoval západným partnerom. „Ďakujem všetkým tým, ktorí na celom svete podporujú Ukrajinu v tomto, najmä tým, ktorí sa zasadzujú za zvýšenie výdavkov na obranu v európskych krajinách, za modernizáciu a technologický pokrok arzenálov v Európe. A ďakujem všetkým, ktorí zabezpečujú, aby sa tlak na Rusko v tejto vojne zvýšil.“Osobitne sa pristavil pri sobotňajšom ruskom útoku na onkologickú kliniku v Chersone na juhu Ukrajiny.„Toto centrum zostalo funkčné aj počas vojny v obmedzenej kapacite – poskytovalo len tie služby, ktoré nebolo možné premiestniť z Chersonu do iných nemocníc v regióne. Bolo to jediné miesto v meste, ktoré ponúkalo rádioterapiu. Rusi nemohli netušiť, že ide o zdravotnícke zariadenie, ktoré má pre obyvateľov Chersonu veľkú hodnotu. Takže tento úmyselný útok nebol ničím iným ako ohavným činom krutosti voči civilistom,“ zdôraznil Zelenskyj.