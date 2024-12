Pád Ficovej vlády by podľa Pellegriniho nevyriešil problémy Slovenska, apeluje na potrebu stability

22.12.2024 (SITA.sk) - Povalenie vlády Roberta Fica Slovensku nevyrieši žiadne problémy. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini . Doplnil, že Slovensko v súčasnosti potrebuje stabilitu.„Rozbíjať vie každý, ale spájať a vytvoriť niečo, to už každý nevie,“ skonštatoval Pellegrini. Časť ľudí na Slovensku sa podľa prezidenta nadchýna možnosťou „revolúcie“ a pádu vlády, on sa však pýta, čo potom.„Stabilita je to najcennejšie, čo môžme mať,“ doplnil Pellegrini. Dodal, že Slovensko sa teraz nemá pripájať ku krajinám ako Francúzsko a Nemecko, kde „padajú tie vlády ako hrušky zo stromu“.