Budova bývalej konskej železnice v bratislavskom Novom Meste prejde rekonštrukciou

Využiť chcú aj eurofondy

Spojenie dvoch častí

20.4.2025 (SITA.sk) - Bratislavské Nové Mesto plánuje zrekonštruovať budovu bývalej konskej železnice. Ide o historickú stavbu, ktorá pre mestskú časť predstavuje dôležitý symbol a nachádza sa napríklad aj v erbe Nového Mesta. Budova je v súčasnosti prázdna a využíva sa len na sobášne obrady.„Je pre nás dôležité, aby sme v tomto volebnom období s konskou železnicou konečne niečo urobili,“ uviedol starosta mestskej časti Matúš Čupka Historickú budovu využijú v rámci sťahovania miestneho úradu, pričom časť z neho - stavebný úrad bude sídliť práve v konskej železnici. Pamiatku plánujú zrekonštruovať, aj prostredníctvom eurofondov. „Chceme aby to tam žilo a bolo miestom, kde sa dejú akcie, aj keď menšieho rozsahu," dodal starosta.Konskú železnicu sprístupnia verejnosti aj počas tohtoročných Bratislavských mestských dní, ktorých súčasťou bude aj Nové Mesto.Mestská časť zároveň predstavila svoju novú vizuálnu identitu, ktorú bude používať na všetkých svojich komunikačných kanáloch.„Cieľom novej identity je vytvoriť vizuál, ktorý vystihuje mestskú časť, jej hodnoty a prináša moderné poňatie a variabilitu využitia aj pre naše organizácie a podniky. Zároveň nie je náhradou za erb, ktorý bude mať aj naďalej svoje miesto vo formálnej komunikácii a tiež ho bude možné použiť aj s novým vizuálom,“ vysvetlil starosta.Proces tvorby novej vizuálnej identity sa začal na jeseň minulého roka, keď vyhlásili výzvu na predkladanie ponúk pre profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu. Do prvého kola súťaže sa prihlásilo 23 záujemcov, z ktorých odborná porota vybrala päť najlepších zadaní.Víťazom súťaže sa stalo dizajnové štúdio Mr Meadow (Martin Mistrík) v spolupráci s Katarínou Kyselicovou. Ako vo svojom návrhu opisujú, hlavnou myšlienkou celého konceptu je spájanie a komunita.Víťazi prezentujú logo ako spojenie dvoch častí. Kompaktná typografia s kresbou odkazujúcou na mestský urbanizmus a grafický symbol spojky, inšpirovaný tvarom mestskej časti na mape.Návrh prichádza aj so sadou grafických symbolov predstavujúcich pamiatky a ikonické stavby vrátane Novej tržnice, Palmy či Novej Doby. Ich výhodou je podľa samospráva aplikácia pre rôzne formy digitálneho aj tlačeného obsahu od webu, cez sociálne siete, plagáty, ako aj do printovej verzie mesačníka Hlas Nového Mesta.