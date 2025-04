Policajti z obvodného oddelenia v Drienove sa dočkali nových priestorov, pribudla aj prístavba

Od roku 2023 investovalo ministerstvo vnútra do obnovy objektov používaných policajným zborom takmer 33 miliónov eur. Zrekonštruovaných bolo celkom 12 objektov a modernizácia prebieha na ďalších 15 policajných objektoch.



V Prešovskom kraji v súčasnosti prebieha rekonštrukcia OO PZ Lipany, ktorá by mala byť ukončená do leta. V tomto roku by mali byť zrekonštruované aj priestory OR PZ v Bardejove.



Do územnej pôsobnosti OO PZ Drienov, s rozlohou takmer 180 kilometrov štvorcových, patrí 18 obcí s 19-tisíc obyvateľmi. Z nich takmer 7000 sú Rómovia zo sociálne vylúčených skupín.





20.4.2025 (SITA.sk) - V obci Drienov (okres Prešov) oficiálne otvorili zrekonštruované priestory miestneho Obvodného oddelenia Policajného zboru (OO PZ). Obnova budovy stála 826-tisíc eur a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti ju financoval rezort vnútra.Ako informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann , rekonštrukciu základného policajného útvaru v Drienove obstaralo ministerstvo vnútra ešte v minulom roku. Staviteľovi trvali rekonštrukčné práce deväť mesiacov a priestory boli skolaudované v januári tohto roka. K pôvodnej časti pribudla prístavba.Objekt má novú strechu, okná i fasádu, novú elektroinštaláciu a sociálne zariadenia aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Dobudované boli aj parkovacie plochy.„Verím, že odovzdaním tejto budovy policajtom výrazne skvalitníme ich pracovné prostredie a občania, ktorí sem prídu sa tiež budú cítiť menej vystresovaní,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok