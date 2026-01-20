|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 20.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dalibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. januára 2026
Budovu finančnej správy museli evakuovať, Kissovi a jeho rodine sa vyhrážajú smrťou
Budovu finančného riaditeľstva museli evakuovať. Dôvodom sú vyhrážky prezidentovi Finančnej správy SR Jozefovi Kissovi. ...
Zdieľať
20.1.2026 (SITA.sk) - Budovu finančného riaditeľstva museli evakuovať. Dôvodom sú vyhrážky prezidentovi Finančnej správy SR Jozefovi Kissovi. „Budova finančnej správy na Mierovej ulici musela byť v utorok ráno evakuovaná. Neznámi páchatelia nahlásili v dvoch e-mailoch bombu,“ informovala finančná správa.
Vo výhražných správach stálo: „V budove financnej spravy je bomba. Jozef Kiss financna sprava riaditel ma v aute bombu. Manzelka a deti budu zastrelene DNES.“
Na mieste je už polícia, ktorá prehľadáva priestory. Finančná správa sa domnieva, že vyhrážky môžu súvisieť s článkami a reportážami viacerých médií, ktoré pokladá za manipulatívne a nevyvážené. Na vine sú podľa finančnej správy aj účelové dezinformácie politikov o zadržaní a domovej prehliadke u Zuzany Šubovej.
„Tie mohli vyvolať falošný dojem o zodpovednosti prezidenta finančnej správy za tento zákrok orgánov činných v trestnom konaní,“ doplnila finančná správa. Prezident Kiss vyzval médiá aj politikov, aby nešírili neoverené a nepravdivé informácie. Tie podľa neho môžu viesť k eskalácii napätia v spoločnosti. Finančná správa súčasne upozornila, že Kiss a jeho rodina čelia vyhrážkam už dlhšie obdobie.
Policajti v pondelok 19. januára u Šubovej, ktorá pôsobila na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v rokoch 2021 až 2022 ako šéfka protikorupčnej sekcie, vykonali aj domovú prehliadku. Podpredseda opozičnej strany Demokrati Juraj Šeliga sa vyjadril, že ide o pomstu za poukazovanie na kauzu haciend postavených z dotácií PPA.
Zámienkou na zadržanie a domovú prehliadku u Šubovej je podľa Šeligu to, že niekto posiela nenávistné listy aktuálnemu šéfovi finančnej správy Jozefovi Kissovi, ktorý v minulosti tiež pôsobil na PPA ako generálny riaditeľ. Ten preto podal trestné oznámenie pre podozrenie z nebezpečného prenasledovania.
„Pani Šubová bola k tomu vypovedať opakovane. Odmietla, že ona by niečo také urobila,“ zdôraznil Šeliga. Po vykonaní potrebných procesných úkonov policajti Šubovú zo zadržania prepustili.
„Policajný zbor dôrazne odmieta tvrdenia, ktoré odzneli na sociálnych sieťach a v mediálnom priestore, spochybňujúce zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci. Polícia považuje šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí za zavádzajúce. Pri výkone svojej činnosti postupujeme voči osobám, pri ktorých sú vykonávané procesné úkony, nestranne, zákonne a bez ohľadu na ich prípadnú politickú alebo verejnú aktivitu,“ zdôraznila polícia a upozornila, že šírenie nepravdivých a skreslených informácií negatívne zasahuje do vyšetrovania, ohrozuje jeho objektivitu, znižuje dôveru verejnosti v orgány činné v trestnom konaní a vytvára neprimeraný tlak na vyšetrovateľov.
Zdroj: SITA.sk - Budovu finančnej správy museli evakuovať, Kissovi a jeho rodine sa vyhrážajú smrťou © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo výhražných správach stálo: „V budove financnej spravy je bomba. Jozef Kiss financna sprava riaditel ma v aute bombu. Manzelka a deti budu zastrelene DNES.“
Polícia prehľadáva priestory
Na mieste je už polícia, ktorá prehľadáva priestory. Finančná správa sa domnieva, že vyhrážky môžu súvisieť s článkami a reportážami viacerých médií, ktoré pokladá za manipulatívne a nevyvážené. Na vine sú podľa finančnej správy aj účelové dezinformácie politikov o zadržaní a domovej prehliadke u Zuzany Šubovej.
„Tie mohli vyvolať falošný dojem o zodpovednosti prezidenta finančnej správy za tento zákrok orgánov činných v trestnom konaní,“ doplnila finančná správa. Prezident Kiss vyzval médiá aj politikov, aby nešírili neoverené a nepravdivé informácie. Tie podľa neho môžu viesť k eskalácii napätia v spoločnosti. Finančná správa súčasne upozornila, že Kiss a jeho rodina čelia vyhrážkam už dlhšie obdobie.
Policajti v pondelok 19. januára u Šubovej, ktorá pôsobila na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v rokoch 2021 až 2022 ako šéfka protikorupčnej sekcie, vykonali aj domovú prehliadku. Podpredseda opozičnej strany Demokrati Juraj Šeliga sa vyjadril, že ide o pomstu za poukazovanie na kauzu haciend postavených z dotácií PPA.
Nenávistné listy
Zámienkou na zadržanie a domovú prehliadku u Šubovej je podľa Šeligu to, že niekto posiela nenávistné listy aktuálnemu šéfovi finančnej správy Jozefovi Kissovi, ktorý v minulosti tiež pôsobil na PPA ako generálny riaditeľ. Ten preto podal trestné oznámenie pre podozrenie z nebezpečného prenasledovania.
„Pani Šubová bola k tomu vypovedať opakovane. Odmietla, že ona by niečo také urobila,“ zdôraznil Šeliga. Po vykonaní potrebných procesných úkonov policajti Šubovú zo zadržania prepustili.
„Policajný zbor dôrazne odmieta tvrdenia, ktoré odzneli na sociálnych sieťach a v mediálnom priestore, spochybňujúce zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci. Polícia považuje šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí za zavádzajúce. Pri výkone svojej činnosti postupujeme voči osobám, pri ktorých sú vykonávané procesné úkony, nestranne, zákonne a bez ohľadu na ich prípadnú politickú alebo verejnú aktivitu,“ zdôraznila polícia a upozornila, že šírenie nepravdivých a skreslených informácií negatívne zasahuje do vyšetrovania, ohrozuje jeho objektivitu, znižuje dôveru verejnosti v orgány činné v trestnom konaní a vytvára neprimeraný tlak na vyšetrovateľov.
Zdroj: SITA.sk - Budovu finančnej správy museli evakuovať, Kissovi a jeho rodine sa vyhrážajú smrťou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
S podporou PPG a dobrovoľníkov vznikol priestor, ktorý lieči atmosférou – nová terapeutická zóna v CSS LIKAVA
S podporou PPG a dobrovoľníkov vznikol priestor, ktorý lieči atmosférou – nová terapeutická zóna v CSS LIKAVA
<< predchádzajúci článok
Fico hovoril s nemeckým kancelárom o stretnutí s Trumpom, von der Leyenovej posiela otvorený list – VIDEO
Fico hovoril s nemeckým kancelárom o stretnutí s Trumpom, von der Leyenovej posiela otvorený list – VIDEO