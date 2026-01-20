S podporou PPG a dobrovoľníkov vznikol priestor, ktorý lieči atmosférou – nová terapeutická zóna v CSS LIKAVA

|
Utorok 20.1.2026
Meniny má Dalibor
Denník - Správy
20.1.2026 (SITA.sk) - Projekt sa zrealizoval s podporou spoločnosti PPG a s dôležitou pomocou dobrovoľníkov z radov jej zamestnancov v rámci globálneho programu COLORFUL COMMUNITIES®.
LIKAVA – centrum sociálnych služieb v Likavke pri Ružomberku poskytuje pobytové služby takmer 240 prijímateľom – seniorom, klientom so syndrómom demencie, duševnými ochoreniami či ťažkým zdravotným postihnutím.
"Máme v kraji 24 zariadení sociálnych služieb s viac než 3 300 prijímateľmi a obmedzené zdroje, ale našou povinnosťou je postarať sa o týchto ľudí," uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. "Pre mnohých z klientov je LIKAVA posledným miestom, ktoré nazývajú domovom. Zariadenie preto dlhodobo kladie dôraz nielen na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, ale aj na dôstojné prostredie, ktoré podporuje psychickú pohodu, sociálne väzby a zmysluplné trávenie času. Ďakujem spoločnosti PPG, že sa rozhodla podporiť LIKAVA – css a prispela tak ku skvalitneniu života jeho obyvateľov," zdôraznila Ing. Jurinová.
Nová terapeutická zóna je navrhnutá ako multifunkčný spoločný priestor na skupinové aj individuálne aktivity – tvorivé dielne, reminiscenčné terapie, stretnutia či posilnenie sociálnych väzieb. Jej súčasťou je spomienková (reminiscenčná) miestnosť, knižný a čitateľský kútik, pracovná dielňa aj spoločenská miestnosť s kuchynkou vhodná na kulinoterapiu.
"Pri hľadaní financií na terapeutickú zónu a reminiscenčnú miestnosť sa nám podarilo uspieť v PPG. Získali sme nielen financie, ale aj prácu dobrovoľníkov z PPG, za čo som veľmi vďačný," povedal riaditeľ LIKAVA – css Mgr. Jozef Daňo. "Spätná väzba klientov bola fantastická. Veľké emócie vyvolala spomienková miestnosť, ale mali radosť aj z kuchynky, kde si môžu variť a piecť," doplnil.
Podpora centra sociálnych služieb v Likavke je súčasťou globálneho komunitného programu spoločnosti PPG s názvom Colorful Communities, ktorý minulý rok oslávil 10 rokov od založenia. Hlavná iniciatíva spoločnosti PPG na podporu komunít sa zameriava na ochranu a skrášľovanie komunitných priestorov po celom svete, všade tam, kde PPG pôsobí. Prostredníctvom programu venujú dobrovoľníci spoločnosti PPG svoj čas a náterové hmoty PPG na pomoc pri premene miest, ktoré sú pre ľudí dôležité.
"Program Colorful Communities funguje v PPG už od roku 2015. Za ten čas investovala spoločnosť PPG financie a prácu svojich dobrovoľníkov do takmer 600 projektov, ktoré ovplyvnili život viac ako 10 miliónov ľudí vo viac než 50 krajinách. V roku 2025 oslávil program svoje 10. výročie a pri tejto príležitosti ho spoločnosť PPG predĺžila o ďalšie desaťročie," uviedol István Miavecz, generálny riaditeľ divízie Architectural Coatings v PPG EMEA Central & South.
Terapeutická zóna v LIKAVE je v poradí už tretím projektom, ktorý PPG v rámci programu Colorful Communities zrealizovala na Slovensku. Dobrovoľníci pomáhali v Likave pri príprave miestností a maľovaní stien nátermi z portfólia PPG, najmä značiek PRIMALEXTM a BALAKRYLTM, pričom interiér oživili aj farbami Primalex Ceramic. Novú atmosféru priestoru dotvárajú nástenné maľby (muraly) s prírodnými motívmi, realizované v tímovej spolupráci dobrovoľníkov pod vedením výtvarníčky Klaudie Švrčkovej. "Mural znázorňuje cestu, olemovanú stromami a vedúcu na dvor centra. Vyberali sa pokojné zemité tóny, ktoré lahodia oku a vzbudzujú príjemné emócie," doplnil Miavecz. "Zamestnanci PPG, ktorí boli dobrovoľníkmi v LIKAVE, boli atmosférou a prácou takí nadšení, že sa ochotne ponúkli prísť pomôcť aj pri ďalších aktivitách centra," dodal.
Prestavba priestorov niekdajšieho bufetu sa realizovala podľa návrhu dizajnérky Moniky Pustajovej zo štúdia MONVIZUAL, ktorá sa zamerala na novú funkčnú dispozíciu, praktickosť vybavenia a farebnosť interiéru pri rozumnom využití zdrojov – vrátane použitia existujúceho zariadenia, ktoré už centrum malo k dispozícii.
Zdroj: SITA.sk - S podporou PPG a dobrovoľníkov vznikol priestor, ktorý lieči atmosférou – nová terapeutická zóna v CSS LIKAVA © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - S podporou PPG a dobrovoľníkov vznikol priestor, ktorý lieči atmosférou – nová terapeutická zóna v CSS LIKAVA © SITA Všetky práva vyhradené.
