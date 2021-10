Buďte inšpiráciou pre ostatných! Zapojte sa do medzinárodnej fotografickej súťaže – „Lifespiration starts here“ od Answear.com

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2021 (Webnoviny.sk) -Na zaradenie do súťaže stačí urobiť fotografiu či video, v ktorom zachytíte to, čo vás inšpiruje a motivuje k činom - v práci, doma, vo voľnom čase. Jednoducho všade. Príspevky zverejnite na svojom profile na Instagrame s použitím hashtagova v príspevku označíte profilO výber najinšpiratívnejšej fotografie či videa sa postará medzinárodná odborná porota zložená z výnimočných žien plných vášne, ktoré sa plnohodnotne realizujú v rôznych smeroch. Patrí medzi ne- novinárka, hviezda ukrajinskej televízie a zakladateľka nadácie WomenUA, ktorá denne bojuje za práva žien,- zlatá medailistka a kapitánka bulharského národného gymnastického tímu,- food vloggerka, víťazka kulinárskej šou a autorka kníh plných sladkých receptov. Za tím Answear.com porotu doplní- umelecká riaditeľka módneho e-shopu a energická osobnosť, ktorá sa riadi heslom: "Hovor nahlas, buď odvážna, vytvor si vlastnú realitu!"Nápady môžu účastníci hľadať aj na profiloch ambasádoriek, ktoré značka zapojila do súťaže. Nie sú to len influencerky, ale aj cestovateľky a aktivistky, ktoré si vybrali vlastnú, často nezjavnú cestu za svojimi vášňami. Inšpirovať sa môžete na profile- osobnej trénerky a vášnivej športovkyne,- cestovateľky, dobrovoľníčky a zakladateľky projektu Better Mondays či- blogerky, vizážistky a módnej stylistky. Počas mesiaca november trojicu obohatí aj výnimočný pár, ktorí rúcajú stereotypy o láske a svetu dokazujú, že fyzický hendikep nie je žiadnou prekážkou v žití plnohodnotného života.Informačný servis