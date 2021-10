Slováci sú už z pandémie koronavírusu unavení, ochota dodržiavať opatrenia je na minime

Od 4. októbra nemáme zelené okresy

Starší ľudia sú zodpovednejší

Niektorí ľudia už kontakty neobmedzujú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci sú už unavení pandémiou. Vyplýva to z prieskumu projektu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý dlhodobo sleduje postoje obyvateľov od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Respondenti najnovšieho prieskumu deklarujú najmenšiu ochotu dodržiavať protipandemické opatrenia za posledný rok.Kontakty mimo domácnosť vôbec neobmedzuje najviac ľudí od začiatku pandémie. Respondenti, ktorí sa očkovať neplánujú, kontakty obmedzili ešte menej. Ochota dodržiavať opatrenia a obmedzovanie kontaktov je nižšie ako v júli.Jedenásta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorú iniciovali prieskumná spoločnosť Mnforce, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV prebehla v období od 5. do 10. októbra 2021.V tomto období sa na Slovensku zhoršovala epidemiologická situácia a okresy Slovenska sa postupne sfarbovali do tmavších farieb podľa pravidiel COVID automatu , pričom podľa automatu od 4. októbra 2021 už na Slovensku nebol ani jeden „zelený“ okres.Vo výskume mali respondenti možnosť odpovedať na otázku ako dodržiavajú aktuálne platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu . Na škále od 1 = Dôkladne dodržiavam po 10 = Vôbec nedodržiavam, odpovedalo prvými tromi možnosťami v prvej polovici októbra len 52 % respondentov.Zároveň odpoveďami 8, 9 a 10 zodpovedajúcim veľmi nízkej miere dodržiavania opatrení odpovedalo 9,9 % respondentov. Tento výsledok prieskumu znamená, že ochota dodržiavať opatrenia bola v októbri najnižšia od konca októbra 2020, kedy bola otázka v tejto podobe položená po prvýkrát.Nižšiu mieru ochoty dodržiavať protipandemické opatrenia v priebehu celého sledovaného obdobia deklarovali respondenti, ktorí zároveň uviedli, že sa neplánujú dať zaočkovať proti koronavírusu. Ochota dodržiavať protipandemické opatrenia však od mája 2021 klesala v podobnej miere medzi nezaočkovanými ako aj vo zvyšku populácie.Okrem respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať, deklarujú nižšiu mieru ochoty dodržiavať opatrenia aj muži, ľudia, ktorí sa pandémiou necítia byť ohrození a respondenti nespokojní s postupom vlády pri zvládaní epidémie koronavírusu. Naopak, dôkladnejšie dodržiavanie opatrení deklarujú starší respondenti.Obmedzenie kontaktov s osobami mimo domácnosti predstavovalo už od začiatku pandémie základné opatrenie na zamedzenie šírenia infekcie.Na otázku, či obmedzili svoje sociálne a spoločenské kontakty s ľuďmi mimo domácnosti, odpovedala väčšina respondentov v prvej polovici októbra, že svoje kontakty obmedzili čiastočne (64,7 %). Až 27,2 % odpovedalo, že svoje kontakty neobmedzili vôbec a len 8,1 % respondentov odpovedalo, že kontakty obmedzili úplne.Tieto čísla predstavujú najmenšie deklarované obmedzenie kontaktov od začiatku pandémie a predstavujú významný pokles aj oproti odpovediam respondentov v poslednom výskume v júli.