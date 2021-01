Buďte šik aj na homeoffice

Prečo sa vkusne obliecť, keď pracujete z domu?

1. Upravený zovňajšok vplýva na našu psychiku

2. Náš odev vplýva aj na pracovné nasadenie

3. Kto je v pohode, ten pracuje rád

Dôležité sú tiež farby

Nakúpte si nové oblečenie so zľavou

Kúsky do pracovne aj na prechádzku

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Aj vás homeoffice láka k tomu, aby ste sa posadili za počítač ešte v pyžame? To, že pracujete z domu, ešte neznamená, že sa nemôžete pekne obliecť. Vkusný outfit do vašej domácej kancelárie, vďaka ktorému sa budete cítiť krásne žensky alebo ako neodolateľný muž, si pritom môžete vytvoriť veľmi jednoducho.Ak pracujete pri počítači vo svojej domácej pracovni, na prvý pohľad sa vám môže zdať, že oblečenie nie je vôbec dôležité. Aspoň do tej chvíle, kým na vás nečaká videohovor so šéfom alebo spoločná porada s kolegami s práce.Opak je však pravdou. Viete prečo? Dôvodov je hneď niekoľko:Vkusne vybraný outfit vytvorený kombináciou vašich obľúbených kúskov vám prinesie dobrú náladu. Určite si však neobliekajte veci, ktoré aj tak nikde nenosíte, lebo sa vám nepáčia. Dôležité je, aby ste sa cítili dobre.Tepláky a vyťahané tričko, či dokonca spomínané pyžamo, si väčšina z nás spája s chvíľami relaxu a pohody. Náš mozog takého oblečenie podvedome vníma, čo môže mať dopad aj na náš pracovný výkon. Ak sa chcete lepšie sústrediť a naladiť svoje myslenie na riešenie pracovných problémov, oblečte sa tak, ako by ste sa chystali na svoje pracovisko.Výhodou homeoffice je, že nemusíte dodržiavať predpísaný dress code. Môžete si vybrať kúsky, v ktorých sa cítite najlepšie. Sú to džínsy s topom, skladaná sukňa s blúzkou alebo nohavicový kostým? Muži možno oveľa radšej ako po kravate siahnu po peknej športovej košeli. Výber závisí len od vás.To, že farby vplývajú na našu náladu, je všeobecne známe. Práve preto majú vplyv aj na náš pracovný výkon. Nechce sa vám sadnúť si za klávesnicu a pracovať? Potom iste nebude dobrou voľbou čierna, šedá alebo tmavohnedá. Ak však siahnete po živšej žltej či červenej farbe alebo po niektorom z jasných pastelových odtieňov, tieto farby vám prinesú dobrú náladu. Navyše vašej psychike dodajú aj novú chuť pracovať. Stačí naozaj len taká drobnosť a prácu, ktorú musíte urobiť, dokončíte oveľa rýchlejšie.Pocit pohody pri práci v domácom prostredí znásobíte novými kúskami, ktoré obohatia váš šatník. Aby ste sa potešili ešte viac, môžete pri nákupe využiť výhodné zľavové kupóny . Zľavové kupóny vám pri nákupe oblečenia pomôžu ušetriť nejedno euro, ktoré potom môžete minúť na niečo ďalšie. Napríklad kozmetiku na starostlivosť o vašu pleť, vlasy a pokožku celého tela či nejakú drobnosť pre vaše koníčky. Alebo vyberiete niečo pre deti, partnera či partnerku? Každý z nás je v posledných mesiacoch zatvorený doma viac ako zvyčajne. Iste ich poteší, ak im kúpite niečo malé pre radosť.A na záver máme pre vás jeden extra tip na výhodné nakupovanie. V obchode Bibloo.sk na vás bohatá ponuka značkového oblečenia, obuvi a doplnkov pre celú rodinu. A to samozrejme ešte výhodnejšie, ak využijete aktuálny Bibloo zľavový kód . Pre prácu na doma si môžete vybrať nové blúzky, košele, šaty, sukne, nohavice, legíny alebo džínsy. Na prechádzku v prírode budete potrebovať niečo teplejšie. Bibloo zľavový kód tak môžete využiť na mikiny, svetre, bundy a kabáty. Tešíte sa už na leto a pohodu pri vode? Pripravte sa naň už dnes a kúpte si nové plavky či šortky. A nezabudnite ani na pohodlné topánky a doplnky, ktorými doladíte váš outfit do dokonalosti.Informačný servis