Úroky sú na minime. Komu sa oplatí žiadať o hypoúver?

Komu sa oplatí využiť nízke úrokové sadzby hypoték?



Ideálnym klientom pre banku je zamestnanec. S obmedzeniami musia pri žiadaní o hypoúver v súčasnej situácii počítať ľudia pracujúci v oblasti gastronómie, hotelierstva či v iných segmentoch cestovného ruchu alebo promotéri. Problém môžu mať pri získavaní úveru aj ľudia, ktorí pracujú v zahraničí. Niektoré banky týmto skupinám klientov poskytujú úvery za prísnejších podmienok, u iných majú stopku.

Podnikatelia a živnostníci majú cestu k získaniu hypoúveru vo všeobecnosti komplikovanejšiu. Ak však chcú a potrebujú riešiť otázku bývania, mali by to urobiť ešte na začiatku roku 2021. Úroky už nižšie nebudú a podnikateľ môže teraz ešte dokladovať svoje príjmy z obdobia spred koronakrízy. "Podnikatelia, ktorí chcú vychádzať z čísiel z roku 2019, by mali riešiť úver ešte v prvom kvartáli 2021. Musia však preukázať, že im v roku 2020 tržby relevantne neklesli. Mierny pokles banky vedia akceptovať," spresnil finančný poradca.

Historicky najnižšie úrokové sadzby sú príležitosťou aj pre klientov, ktorí už úver na kúpu nehnuteľnosti splácajú. Požiadajte banku, aby znížila úrok aj vám. Michal Ďuriš radí, argumentujte ponukou konkurencie, mala by však byť realistická. Pozor však na poplatok spojený s prehodnotením úrokovej sadzby. Banky ho síce majú stanovený v cenníkoch, niektoré ho však vedia na požiadanie znížiť. "Po znížení úrokovej sadzby klient získa aj nové fixačné obdobie, čiže si predĺži dobu fixácie," pripomína Ďuriš.

Ak vám ponúka lepší úrok iná banka, s refinancovaním úveru váhať nemusíte. Poplatok jedno percentu z výšky úveru pri prenose hypotéky počas fixácie teraz dokonca niektoré banky zaplatia za vás. "Toto nemusí trvať večne. Ak má klient takýto zámer, oplatí sa to využiť čím skôr," odporúča Michal Ďuriš.

Čoraz využívanejším riešením v aktuálnom období nízkych úrokov je konsolidácia úverov, ako je spotrebný úver, nebankové pôžičky, prečerpanie kreditky či lízing s pomocou výhodnejšej hypotéky. Ak klient má na svojej nehnuteľnosti hypotéku, ktorá nepokrýva celú cenu nehnuteľnosti, môže si hypotéku ešte navýšiť. Z navýšenej sumy odporúčame vyplatiť dlhy, ktorých úroky často presahujú 5 percent a sú pre klienta náročné na dlhodobé splácanie. S pomocou "lacnejšej" hypotéky tak klient môže ušetriť na splátkach úverov stovky až tisíce eur ročne.





Blokom môžu byť splátky úverov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2021 (Webnoviny.sk) -"V druhej vlne banky na zhoršovanie epidemickej situácie zatiaľ významne nereagovali. Pod podmienky bánk sa nepodpísala ani komplikovaná epidemická situácia v decembri 2020," hovoríKým na jar minulého roka v úvode pandémie na Slovensku si banky starostlivejšie vyberali, komu úver schvália, na jeseň už obmedzenia pre konkrétne skupiny klientov nepribúdali. Práve naopak, prísnejšie podmienky z jari banky pomaly uvoľňovali."Kto potrebuje riešiť otázku bývania, nemá dôvod čakať ,na lepšie časy‘. Najmä pre priaznivé úrokové sadzby, ktoré sa dnes začínajú už na úrovni 0,4 percenta a vo väčších bankách od 0,8 percenta," dodal Michal Ďuriš. Prečítajte siÚrokové sadzby sa dnes v prípade hypotekárnych úverov začínajúS historicky najnižšou ponukou prišla v rámci jesennej akcie Prima banka pri neštandardnej fixácii na 40 mesiacov, čiže zhruba na 3,4 roka. Veľké banky ponúkajú úroky, ktoré sa začínajú medzi 0,8 až 1 percentom pri klasickej päťročnej fixácii. Najnižší možný úrok pri desaťročnej fixácii je 1,2 percenta.Treba však pripomenúť, že desaťročná fixácia je dobré riešenie pre klientov kupujúcich nehnuteľnosť, ktorú po čase nebudú meniť, povedzme za väčšiu. Oplatí sa napríklad klientom, ktorí sa sťahujú z bytu do domu. "Ak si však klient nie je istý, či nehnuteľnosť nebude chcieť v horizonte desiatich rokov znovu predať, 10-ročná fixácia štandardne nemá zmysel – zbytočne si za desaťročný fix priplatí," upozorňuje Ďuriš.Získanie úveru môže skomplikovať, ak klient využil po prepuknutí pandémie odklad splátok úverov. Ten sa v prípade klientov, ktorý oň požiadali v apríli minulého roka, skončí v januári 2021. Ak by chceli svoju finančnú situáciu riešiť ďalším úverom, v niektorých bankách naň môžu čakať aj niekoľko mesiacov, počas ktorých si banka bude overovať ich platobnú disciplínu. "Vo väčšine bánk budú musieť čakať jeden až tri mesiace," spresnil Michal Ďuriš.Problém pri kúpe nehnuteľnosti dnes môže byť iný – nájsť v slabej ponuke na realitnom trhu nehnuteľnosť podľa predstáv klienta. Kto by chcel čakať na to, že ceny bytov a domov pre pokračujúcu pandémiu klesnú, môže sa prepočítať. "Nevidím dôvod ani na zvyšovanie sadzieb, hlavne ak nebude rásť objem klientov, ktorí úvery nesplácajú pre ukončené odklady," uzavrel Michal Ďuriš.Informačný servis