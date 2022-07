Nemec bude podľa experta najlepším slovenským obrancom v NHL od čias Cháru, v Slafkovského hre naopak vidí chyby

Hrá o triedu lepšie ako rovesníci

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Zámorský expert Scott Wheeler z magazínu The Athletic zaradil slovenských hokejistov Šimona Nemca Juraja Slafkovského do svojho rebríčka 50 draftovaných hráčov vo veku do 23 rokov, ktorí majú najväčší potenciál presadiť sa v zámorskej NHL Nemec sa v jeho zozname ocitol na štvrtej pozícii a ako tretí z obrancov, Slafkovského umiestnil Wheeler až na 10. priečku a siedmu medzi útočníkmi."Len vo februári oslávil 18. narodeniny a už nazbieral 65 bodov v 112 zápasoch medzi mužmi. Za ostatné roky nemal žiaden draftovaný obranca také štatistiky. Výnimočné výkony podával v extraligovom play-off aj na MS. Hrá o triedu lepšie ako jeho rovesníci, vynikal aj v súbojoch proti hráčom NHL. V domácej súťaži už patrí medzi elitných hráčov. Je inteligentný a komplexný obranca, ktorý organizuje hru aj zakladá akcie. Vďaka skvelej pohyblivosti rýchlo reaguje na vývoj hry. Dokáže súperov oklamať pohybom a na svoj vek je veľmi vyspelý," napísal Wheeler o Nemcovi.Tohtoročnú draftovú dvojku klubu New Jersey Devils považuje odborník za nástupcu Zdena Cháru, víťaza Stanleyho pohára aj Norrisovej trofeje: "Nie je to dynamický a rozdielový hráč, ale má veľký talent. Vie, kedy treba útočiť a kedy brániť. Má dobré fyzické parametre, vycibrenú obrannú hru a je pravák. Očakávam od neho, že bude najlepší slovenský obranca od čias Zdena Cháru a člen prvej formácie, ktorý sa bude prezentovať efektívnou a modernou hrou. Hrá s ľahkosťou, prehľadom a štýlom, ktorý sa bude od obrancov vyžadovať."Slafkovského draftoval tím Montreal Canadiens z prvej pozície, no Wheeler našiel v jeho hre aj nedostatky: "Má kombináciu talentu a veľkosti, po ktorej skauti a tréneri túžia. Ukazoval to medzi profesionálmi na domácej, no najmä na medzinárodnej scéne. Je robustný krídelník, ktorý svojou šikovnosťou a obratnosťou pripomína menších hráčov. Vďaka jeho korčuliarskym schopnostiam je prekvapivo nebezpečný aj v prečísleniach. Je pôsobivé, ako si verí s pukom na hokejke. Vďaka tomu sa dokáže uvoľniť od mantinelu, ale niekedy pri tom puk stratí. Rád chodí s pukom od stredového mantinelu do kruhov, odkiaľ strieľa forhendom. Páči sa mi jeho prístup aj osobnosť. Drží sa svojho agresívneho štýlu, čo je vzhľadom na jeho veľkosť riskantné. V Liige tiež nebol veľmi produktívny, takže ho nehodnotím tak vysoko ako bol draftovaný."Na prvé miesto vo svojom rebríčku Wheeler zaradil kanadského obrancu Owena Powera , draftovú jednotku z minulého roka. Pred Nemcom skončili aj americký obranca Luke Hughes , štvorka vlaňajšieho draftu a kanadský center Shane Wright , štvorka tohtoročného draftu.Medzi 50 vybranými hráčmi je 19 draftovaných v tomto roku, 16 z minulého roka, 11 z roku 2020 a štyria z roku 2019. Celkovo je v rebríčku 36 útočníkov a 14 obrancov.