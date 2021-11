Matovič pre vyššie prídavky na deti prepustí tisíce ľudí, Smer-SD ho viní z predvolebnej kampane na úkor miest

Na prídavkoch dá, na bonuse vezme

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) podľa poslanca NR SR za stranu Smer-SD Ladislava Kamenického začal s predvolebnou kampaňou na úkor miest, obcí a zamestnancov verejnej správy.Ako upozornil v tlačovej správe, v záujme zvýšiť finančnú podporu rodín na Slovensku chce Matovič samosprávu pripraviť o 200 miliónov eur na podielových daniach a ďalších 180 miliónov eur chce usporiť prepustením 8 800 zamestnancov verejnej správy.Zvýšenie prídavkov na deti a daňového bonusu podľa exministra financií Ladislava Kamenického neprinesie rodinám avizovaných 100 eur mesačne navyše, ale len 28,50 eura až 51,50 eura. Prídavky na deti sa totiž majú podľa Kamenického zvýšiť o 4,50 mesačne na deti do 18 rokov a o 24,50 na deti nad 18 rokov do ukončenia štúdia na vysokej škole.Rodičia detí vo veku nad 18 rokov však už nebudú mať nárok na daňový bonus na dieťa v sume 23,30 eura. „Vysokoškolákom sa doteraz daňový bonus vyplácal, ale to chce Matovič zrušiť, to, čo im pridá na detských prídavkoch, to im na daňovom bonuse zoberie," upozornil Kamenický.Plán ministra financií na vyššiu pomoc deťom vníma strana Hlas-SD ako ďalší z množstva jeho predvolebných či povolebných sľubov, ktoré sa nikdy nenaplnili a ľudia ostali sklamaní a podvedení.„Celá daňová reforma zatiaľ vyzerá ako typické cirkusové číslo Igora Matoviča: veľkolepé kulisy, tajomné slogany a predvádzanie sa pred kamerami, no jeho samotní koaliční partneri sa o reforme dozvedajú z televíznych obrazoviek," uviedla opozičná strana v tlačovej správe.Podľa strany Hlas-SD je preto viac než pravdepodobné, že dopadne rovnako ako doterajšie "svetoborné" nápady lídra OĽaNO a skončia sa hľadaním vinníka, kvôli ktorému sa nikdy neuskutočnili.Dane a odvody majú byť jednoduché, tvrdí mimoparlamentná strana KDH. „Fakt, že na predstavený materiál potrebujú rodiny osobitnú príručku, však potvrdzuje, že nejde o jasné systémové zmeny, ale o sumár čiastkových riešení," uviedla strana v tlačovej správe.KDH oceňuje zvýšenie daňového bonusu na deti a za prínosnú považuje aj myšlienku zjednodušeného poskytovania služieb pre deti s paušálnou platbou odvodov a daní za také služby.Úlohou štátu však podľa KDH nie je plniť sny organizáciou krúžkov a rekreácie. "Ak je možné takto šetriť výdavky, ešte väčšiu časť prostriedkov treba ponechať rodičom, ktorí najlepšie vedie, ako ich uplatniť v prospech detí," tvrdí predseda Konzília KDH Peter Belinský.Rodiny s aspoň jedným pracujúcim rodičom by mal štát podporovať sumou 200 eur na každé nezaopatrené dieťa až do jeho dospelosti. Prídavok na dieťa by sa mal zvýšiť z terajších 25,50 eura mesačne na 30 eur na deti do 18 rokov a na 50 eur na deti nad 18 rokov do ukončenia štúdia na vysokej škole.Rezort financií chce dať ďalších 70 eur na dieťa na služby pre deti, ako sú krúžky, doučovanie, návštevu múzea, či posilňovne.Daňový bonus na dieťa by sa mal pre pracujúcich rodičov zvýšiť zo súčasných 23 až 46 eur na 70 eur na každé dieťa do 18 rokov. Štvrtým opatrením je tzv. rekreačný bonus na dieťa pracujúcich rodičov v sume 30 eur mesačne na jedno dieťa. Celkové náklady dosiahnu 1,2 miliardy eur.Návrh na zvýšenie finančnej podpory pre rodiny je súčasťou daňovej reformy, ktorej ďalšie dve časti šéf rezortu financií predstaví začiatkom tohto týždňa. V pondelok by mal líder hnutia OĽaNO oznámiť plánované zmeny v zdaňovaní práce a v utorok návrh na zmeny v zdaňovaní firiem.