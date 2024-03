Budú Rusi a Bielorusi na otváracom ceremoniáli OH 2024? MOV čoskoro rozhodne

Rozhodne sa o tom 19. marca

Všetky uvedené obmedzenia majú základ vo vojenskom konflikte, ktorí Rusi s podporou Bielorusov rozpútali ešte vo februári 2022 na Ukrajine a vyžiadal si už množstvo obetí. Vojna na Ukrajine stále trvá a ruská strana si nárokuje viaceré ukrajinské územia.





11.3.2024 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) počas nasledujúceho týždňa rozhodne, či športovci z Ruska a Bieloruska súčasťou otváracieho ceremoniálu OH 2024 v Paríži (16.7. - 11.8.). Do francúzskej metropoly smú ísť reprezentanti oboch spomenutých krajín iba v limitovanom počte a pod neutrálnou vlajkou bez akýchkoľvek národných symbolov, musia tiež splniť viacero podmienok."Zatiaľ to nie je predmetom našich debát. Športovci s ruským a bieloruským pasom, ktorí budú súčasťou hier, neboli vylúčení z účasti na ceremoniáli," informoval šéf koordinačnej komisie MOV Pierre-Olivier Beckers-Vieujant.Výkonný riaditeľ OH 2024 Christophe Dubi poznamenal, že touto témou sa bude MOV zaoberať 19. marca na zasadnutí v Laussane. Informuje o tom web insidethegames.biz.Známe je už to, že športovci z Ruska a Bieloruska nebudú súčasťou úvodného ceremoniálu paralympijských hier , ktoré sa v Paríži uskutočnia na prelome augusta a septembra. Rozhodol o tom medzinárodný paralympijský výbor . Reprezentanti oboch krajín v prípade zisku cenných kovov nebudú súčasťou medailového poradia krajín.Ruský paralympijský výbor to označil za diskrimináciu."Odopierať športovcom právo preukázať, že pochádzajú z určitej krajiny alebo oslavovať víťazstvo, keď sa hrá hymna ich krajiny, znamená odoprieť im právo na národnú identitu. Je to nefér voči ruským športovcom a znevýhodňuje ich to oproti športovcom z iných krajín," uviedli Rusi.