Guardiola prirovnal Liverpool k cunami, Klopp chcel v závere penaltu

Tréner futbalistov Manchestru City po nedeľňajšom šlágri Premier League priznal, že na lavičke prežíval krušné chvíle. Pep Guardiola prirovnal hru FC Liverpool k cunami. Kormidelníkovi Jürgenovi Kloppovi vadilo, že VAR v nadstavenom čase neprisúdil jeho tímu penaltu. Na Anfielde sa zrodila remíza 1:1, po ktorej je na čele tabuľky najvyššej anglickej súťaže Arsenal Londýn o skóre pred Liverpoolom. Citizens strácajú na vedúce duo bod.





"V druhom polčase sa na našu bránku valil jeden útok za druhým, Liverpool bol ako cunami. Klobúk dolu pred prácou, ktorú odvádza Jürgen Klopp. Keď po sezóne ukončí svoje pôsobenie na lavičke Liverpoolu, bude sa nám spávať ľahšie. Jeho tím bol pre mňa najväčšou výzvou v mojej trénerskej kariére. Vďaka nemu sme sa stali lepším mužstvom a ja lepším trénerom. Želám si, aby nezostal dlho bez práce, lebo futbal potrebuje také osobnosti ako je Jürgen," zdôraznil Guardiola.City sa ujali vedenia v 24. minúte po zaváhaní domácich pri rohovom kope. Caoimhin Kelleher si nepostavil nikoho k prvej žrdi, Kevin de Bruyne okamžite rozohral po zemi a John Stones si zbehol a otvoril skóre. Zaspal Darwin Nunez, ktorý mal strážiť stopéra hostí. V 47. minúte zavaril hosťom Nathan Ake, ktorý poslal Edersonovi katastrofálnu malú domov. Brazílsky brankár po nej vybehol, no v šestnástke zložil Nuneza a následnú penaltu premenil Alexis Mac Allister. Napriek viacerým šanciam na oboch stranách sa skóre už nezmenilo a remíza tak zahrala do karát Arsenalu.Do konca súťaže ešte zostáva odohrať desať kôl. Guardiola počíta s tým, že sa o titule môže rozhodnúť až v záverečnom. "Arsenal sa v minulej sezóne dokázal vrátiť medzi elitu a v tomto ročníku opäť potvrdzuje tie najvyššie ambície. Má mladý tím a v osobe Mikela Artetu výnimočného trénera. Bude to boj až do konca, ešte stále je v hre 30 bodov. Dôležité je, že aj po dueli s Liverpoolom živíme šance na obhajobu titulu, za dvojicou konkurentov zaostávame iba o jediný bod," povedal španielsky kormidelník pre akreditované médiá.Kloppa teší, že Liverpool môže napriek viacerým zraneniam opôr nadviazať na rok 2020, v ktorom ukončil dlhé čakanie na ligový titul. "Pred sezónou sme nepatrili k najväčším favoritom, v mužstve prišlo k viacerým zmenám. Cieľom bolo hrať o priečky zaručujúce účasť v Lige majstrov. Je skvelé, že desať kôl pred koncom máme stále reálnu šancu na titul a držíme kontakt s najlepšími."Podľa Kloppa podal jeho tím v druhom polčase výborný výkon. "Bolo to zo strany Liverpoolu najlepších 53 minút proti Manchestru City pod mojím vedením. Inkasovaný gól nás nezrazil na kolená. Dokázali sme dostať súpera pod tlak a boli sme blízko k tomu, aby sme zápas preklopili na našu stranu. Tento duel nám dal veľa. Utvrdili sme sa v tom, že aj proti tým najsilnejším dokážeme hrať výnimočne dobre. Je to veľmi dôležitý poznatok."Kuriózny moment sa odohral v samom závere nadstaveného času, keď Jeremy Doku zahral v šestnástke vysoko nohou a trafil do hrude Mac Allistera, ktorý spadol na zem. Rozhodca ani VAR penaltu nezapískali. "Prečo si ten chlap v miestnosti VAR myslel, že to nie je jasné a zrejmé? Čo museli mať na obed, aby si to mysleli? Kdekoľvek inde na ihrisku by to bol na 100 percent faul," citovala Kloppa agentúra dpa.