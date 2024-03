Obranca Šimon Nemec strelil v derby svoj tretí gól v NHL (video)

12.3.2024 (SITA.sk) - Slovenský obranca Šimon Nemec strelil v pondelňajšom zápase proti New Yorku Rangers svoj tretí gól v NHL . Dvojka draftu spred dvoch rokov skórovala v 58. minúte, ale Devils nakoniec prehrali 1:3. Dvadsaťročný obranca vo svojom 43. zápase v aktuálnej sezóne odohral 22 aj pol minúty a na konte má okrem troch presných zásahov aj 14 asistencií.Hokejisti New Jersey v Madison Square Garden prehrávali od 23. minúty po góle Miku Zibanejada . Zaujímavosť je, že švédsky útočník, skóroval v hre 5 proti 5 po 30 zápasoch, naposledy sa mu to podarilo 23. decembra 2023 proti Buffalu Sabres. Ako informuje oficiálny web NHL , od vtedy strelil tri góly v presilovke, dva v oslabení a jeden v predĺžení. Celkovo to bol jeho 20. presný zásah v sezóne, okrem toho nazbieral aj 35 asistencií.Vedenie "jazdcov" potom zvýšil ďalší Švéd, obranca Erik Gustaffson, ktorý brankára hostí Kaapa Kähkönena prekonal v poslednej minúte druhej dvadsaťminútovky. "Diabli" následne nevyužili päťminútovú presilovku a do hry ich vrátil už spomínaný gól Nemca od modrej čiary v hre bez brankára. Víťazstvo domácich gólom do prázdnej bránky spečatil Vincent Trochek.