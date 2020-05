Budúca tenisová sezóna bez Australian Open? Je to jeden zo štyroch scenárov

Australian Open v Melbourne stihli v roku 2020 odohrať ešte pred začiatkom celosvetovej pandémie koronavírusu. Tenisová sezóna sa neskôr zastavila začiatkom marca a minimálne do polovice júla sa ani nerozbehne.

Tak ako sa však Austrálčania mohli tešiť z toho, že nový koronavírus ešte v januári nemal dopad na ich vrcholné podujatie, začínajú sa obávať, že na budúci rok môže byť inak. Do úvahy údajne prichádza aj stopka pre úvodný grandslamový turnaj sezóny.

7.5.2020 (Webnoviny.sk) -"Pracujeme so štyrmi scenármi. Najhorší z nich hovorí o tom, že budúci január turnaj v Melbourne vôbec nebude. Najlepší scenár je taký, že sem privedieme hráčov z celého sveta, ale pod ťarchou karanténnych opatrení. A v hľadisku síce budú fanúšikovia, ale iba tí austrálski," vyslovil sa výkonný riaditeľ Tennis Australia Craig Tiley.Zároveň zdôraznil, že sa snažia vymodelovať všetky možné situácie, ktoré môžu nastať. Z toho vyplýva, že Austrálčania nerátajú s možnosťou, že nový koronavírus spôsobujúci respiračné ochorenie COVID-19 len tak zmizne zo zemského povrchu."Stanovili sme si predbežne časy prijatia dôležitých rozhodnutí v súvislosti s naším najväčším turnajom. A do úvahy sme sa snažili vziať všetky okolnosti, ktoré môžu nastať. A ich možné dopady na hráčov aj všetkých účastníkov. A oboznámili sme s nimi 670 ľudí vrátane našich partnerov - mediálnych partnerov aj sponzorov, rovnako zástupcov vlády a ďalších dôležitých ľudí zapojených do organizácie turnaja," doplnil Tiley.Austrália má momentálne menej ako 7000 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, z ktorých bolo 95 smrteľných.