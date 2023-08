Budúca vláda by mala viac bojovať s dezinformáciami, myslí si väčšina občanov a takmer všetci voliči progresívcov

28.8.2023 (SITA.sk) - Prevažná väčšina občanov Slovenska je názoru, že by mala vláda viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami. 66,2 percenta respondentov si myslí, že by vláda mala určite bojovať s dezinformáciami určite, pričom 16 percent opýtaných uviedlo, že by asi mala viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami.Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj24 Volebná encyklopédia Slovenska. Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 14. augusta na vzorke tisíc respondentov.Ako z prieskumu ďalej vyplynulo, 13,1 percenta občanov Slovenska je názoru, že by budúca vláda nemala viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami, z čoho 5,6 percenta si myslí, že by to vláda nemala určite robiť, 7,5 percenta opýtaných uviedlo, že by asi nemala.Tí, ktorí si myslia, že budúca vláda by mala viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami, sú skôr vzdelanejší ľudia, obyvatelia Banskobystrického, Žilinského a Košického kraja, takmer všetci voliči hnutia Progresívne Slovensko a nadpriemerne tiež voliči strany S loboda a Solidarita Kresťanskodemokratického hnutia, hnutia Sme rodina a strany Hlas-SD.