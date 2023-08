Rusko zrušilo vojenské cvičenie Zapad. Pravdepodobne pre nedostatok vojakov a vybavenia, tvrdia Briti

Štvorročný cyklus cvičenia

Taktické, operačné a strategické

Obmedzená výcviková hodnota

Invázia na Ukrajinu

28.8.2023 (SITA.sk) - Je „veľmi pravdepodobné“, že Rusko zrušilo veľké spoločné strategické vojenské cvičenie, „pretože má k dispozícii príliš málo vojakov a vybavenia“. Naznačilo to britské ministerstvo obrany, informuje spravodajský portál CNN.Spoločné vojenské cvičenie ozbrojených síl Ruska a Bieloruska Zapad sa malo konať v septembri, uviedol rezort v pondelok v aktualizovanej správe. Zapad, čo v ruštine znamená západ, je pritom významnou každoročnou udalosťou v moskovskom vojenskom kalendári.Od roku 2010 Rusko uskutočňovalo cvičenia vo štvorročnom cykle, v rámci ktorého sa striedali v štyroch jeho vojenských regiónoch.Od roku 2021 ich však malo každý druhý rok organizovať na západe krajiny, „keďže podľa britského ministerstva obrany uprednostňuje konfrontáciu s tým, čo vníma ako hrozbu zo strany NATO“.Zapad 2021, najväčšie ruské vojenské cvičenie od čias Sovietskeho zväzu, sa konalo pozdĺž západných okrajov Ruska a Bieloruska, čo vyvolalo znepokojenie Ukrajiny a niektorých krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) „Zapad 2021 znamenal veľkú taktickú, operačnú a strategickú zmenu tempa,“ uvádza sa v správe britského think-tanku pre obranu a bezpečnosť RUSI.Do tohto cvičenia sa podľa neho zapojilo 200-tisíc príslušníkov armády, viac ako 80 lietadiel a vrtuľníkov a 15 lodí. RUSI pritom dodáva, že „Zapad 2021 bol prvou ruskou prípravou na operácie porovnateľného rozsahu ako tie, ktoré sa uskutočnili o rok neskôr na Ukrajine“.Pondelková aktualizácia britskej spravodajskej služby však naznačila, že tohtoročné podujatie mohli zrušiť z viacerých dôvodov.„Nedostatočné výsledky ruskej armády na Ukrajine poukázali na to, že spoločné strategické cvičenia mali len obmedzenú výcvikovú hodnotu a boli zväčša na predvádzanie. Rusko pravdepodobne zrušilo Zapad 23, pretože má k dispozícii príliš málo vojakov a techniky,“ uvádza sa v aktualizovanej správe spravodajských služieb.Nie je to pritom prvé vojenské podujatie, ktoré Rusko obmedzilo od začiatku jeho plnohodnotnej invázie na Ukrajinu. Ruský vodca Vladimir Putin , napríklad, 9. mája v Moskve viedol skromnejšiu prehliadku ku Dňu víťazstva ako zvyčajne.Zúčastnil sa na nej len jeden tank T-34 z obdobia druhej svetovej vojny, pričom v predchádzajúcich rokoch sa do sprievodu zapájali desiatky tankov.Britské ministerstvo obrany naznačilo, že medzi ruskými predstaviteľmi môžu byť určité pochybnosti o organizovaní okázalých vojenských cvičení, zatiaľ čo sa ďalej naťahuje invázia na Ukrajinu.„Existuje reálna možnosť, že ruské vedenie je citlivé aj na domácu kritiku, ktorá by mohla vyplynúť z uskutočnenia ďalšieho uhladene prezentovaného cvičenia počas vojny,“ konštatujú ďalej Briti v správe.