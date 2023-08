Od Pekingu až po New York. Union zamestnanci nachodili v auguste tisícky krokov, aby pomohli klientom špeciálneho rehabilitačného centra

28.8.2023 (SITA.sk) - Prepoisťovacia kampaň vrcholí, zamestnanci a zamestnankyne Union zdravotnej poisťovne Union poisťovne si však našli čas aj na aktivity s charitatívnym prínosom. V centrále poisťovne sa desiatky zamestnancov zapojili do projektu „Pomáhame krok za krokom“. Symbolickou chôdzou za ľudí, ktorí sami kráčať nemôžu, zbierajú Union zamestnanci kroky i finančné prostriedky. „Dobrý pocit z pohybu sa tentokrát úspešne snúbi s dobrými skutkami. Veríme, že v septembri prekonáme výzvu 30 miliónov krokov, čo v preklade znamená 1500 eur pre. Finančné prostriedky organizácia zužitkuje na rehabilitačné aktivity,“ uvádza riaditeľka ľudských zdrojov Tatiana Sýkorová.Okrem krokovej výzvy sa zamestnanci zapojili aj do špeciálnych zbierok. „Vyzbierali sme viac než 200 kníh do krásnej knižnice, ktorú prevádzkujev Bratislave. Spríjemnia deťom neľahké chvíle počas hospitalizácií a možno sa vďaka nim odreagujú aj rodičia, ktorí robia deťom v zariadení sprievod,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová. „Taktiež sme zorganizovali zbierku školských potrieb pre. Začiatok školského roka sa blíži, sme preto radi, že naši zamestnanci štedro podporili aj túto zbierku.“Union podporil toto leto aj organizáciu Hikemates , ktorá dlhodobo rozvíja turistiku na Slovensku a ktorej členovia postavili napríklad 16-metrový most v Jaloveckej doline či opravili chodník na Téryho chatu. „členom poskytujeme aj poistenie na hory a sme radi, že zdieľanie ich zbierky na našich sociálnych sieťach zaujalo toľko našich poistencov.“ Union sa téme spoločensky zodpovedného podnikania a udržateľnosti intenzívne venuje aj vďaka inšpirácií materskej spoločnosti Achmea. Tento rok už poisťovňa podporila osvetové projekty o rakovine u detí či autizme, v svojej činnosti sa sústreďuje najmä na oblasť sociálnej inklúzie, transparentnosti a vzdelávania.Informačný servis