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20. októbra 2026
Budúci rok môže priniesť mimoriadne počasie, ktoré by mohlo byť drsnejšie, ako sa očakávalo
Tagy: Počasie
Podľa meteorológov zo Severe Weather by nadchádzajúca zima mohla priniesť do celej Európy menej snehu ako zvyčajne. Tento rok sa pomaly blíži ku koncu a meteorológovia tak majú čoraz jasnejšiu ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Podľa meteorológov zo Severe Weather by nadchádzajúca zima mohla priniesť do celej Európy menej snehu ako zvyčajne.
Tento rok sa pomaly blíži ku koncu a meteorológovia tak majú čoraz jasnejšiu predstavu o tom, aké počasie prinesie budúci rok. Počasie však môže byť extrémne a dokonca by mohlo prekonať celosvetové rekordy. Ako referuje portál TN.cz, informoval o tom web OE24.
Podľa nemeckého meteorológa Dominika Junga môže budúci rok priniesť mimoriadne počasie. Spôsobiť by ho mal klimatický jav El Niño, ktorý je tento rok extrémne silný a mohol by ovplyvniť počasie nielen počas nadchádzajúcej zimy, ale aj v budúcom roku.
„Vplyv El Niña sa na priemerné teploty na svete často prejavuje až s oneskorením. Rok 2027 by preto mohol byť mimoriadne teplý. Je možné, že padne súčasný svetoný teplotný rekord z roku 2024,“ uviedol Junga.
Zároveň však upozornil, že jav El Niño nemusí nevyhnutne viesť k vysokým teplotám. Meteorológovia upozorňujú na vplyv El Niña aj v súvislosti s blížiacou sa zimou. Podľa meteorológov zo Severe Weather by nadchádzajúca zima mohla priniesť do celej Európy menej snehu ako zvyčajne. Vyplýva to z októbrového výhľadu počasia.
„Prognóza priniesla výhľad na slabšie sneženie,“ informovali s tým, že aktuálna predpoveď „naznačuje, že vo väčšine Európy napadne menej snehu, ako sa predpokladalo v septembri, pričom najvýraznejší pokles množstva snehu sa očakáva v južnej a strednej časti kontinentu“.
To však neznamená, že sa bielej zimy vôbec nedočkáme. Skutočné zimné počasie by totiž mohlo prísť až vo februári.
Zdroj: SITA.sk - Budúci rok môže priniesť mimoriadne počasie, ktoré by mohlo byť drsnejšie, ako sa očakávalo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tento rok sa pomaly blíži ku koncu a meteorológovia tak majú čoraz jasnejšiu predstavu o tom, aké počasie prinesie budúci rok. Počasie však môže byť extrémne a dokonca by mohlo prekonať celosvetové rekordy. Ako referuje portál TN.cz, informoval o tom web OE24.
Podľa nemeckého meteorológa Dominika Junga môže budúci rok priniesť mimoriadne počasie. Spôsobiť by ho mal klimatický jav El Niño, ktorý je tento rok extrémne silný a mohol by ovplyvniť počasie nielen počas nadchádzajúcej zimy, ale aj v budúcom roku.
„Vplyv El Niña sa na priemerné teploty na svete často prejavuje až s oneskorením. Rok 2027 by preto mohol byť mimoriadne teplý. Je možné, že padne súčasný svetoný teplotný rekord z roku 2024,“ uviedol Junga.
Zároveň však upozornil, že jav El Niño nemusí nevyhnutne viesť k vysokým teplotám. Meteorológovia upozorňujú na vplyv El Niña aj v súvislosti s blížiacou sa zimou. Podľa meteorológov zo Severe Weather by nadchádzajúca zima mohla priniesť do celej Európy menej snehu ako zvyčajne. Vyplýva to z októbrového výhľadu počasia.
„Prognóza priniesla výhľad na slabšie sneženie,“ informovali s tým, že aktuálna predpoveď „naznačuje, že vo väčšine Európy napadne menej snehu, ako sa predpokladalo v septembri, pričom najvýraznejší pokles množstva snehu sa očakáva v južnej a strednej časti kontinentu“.
To však neznamená, že sa bielej zimy vôbec nedočkáme. Skutočné zimné počasie by totiž mohlo prísť až vo februári.
Zdroj: SITA.sk - Budúci rok môže priniesť mimoriadne počasie, ktoré by mohlo byť drsnejšie, ako sa očakávalo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Počasie
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