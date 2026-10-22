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22. októbra 2026
Pred 82 rokmi objavili v Bermudskom trojuholníku loď bez posádky. Na palube zostal iba pes, záhada dodnes vyvoláva otázky
Tagy: Záhada
Na prvý pohľad bola v dobrom stave, no po jej posádke nebolo ani stopy. Pred 82 rokmi objavili pri pobreží Floridy nákladnú loď Rubicon, na ktorej zostali osobné veci námorníkov, zásoby jedla a jediný živý tvor ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Na prvý pohľad bola v dobrom stave, no po jej posádke nebolo ani stopy. Pred 82 rokmi objavili pri pobreží Floridy nákladnú loď Rubicon, na ktorej zostali osobné veci námorníkov, zásoby jedla a jediný živý tvor - pes. Prípad sa stal jedným z príbehov spájaných so záhadným Bermudským trojuholníkom. Existuje však aj vysvetlenie, podľa ktorého za všetkým mohol byť hurikán.
Loď bez posádky unášalo po mori, v kajutách zostali osobné veci námorníkov a na palube sa nachádzal iba osamelý pes. Presne pred 82 rokmi informovali americké úrady o náleze kubánskeho nákladného plavidla Rubicon pri pobreží Floridy. Okolnosti prípadu pripomínali príbehy o takzvaných lodiach duchov a neskôr sa začali spájať aj s legendami o Bermudskom trojuholníku.
Ako pripomína web gazeta.ua, plavidlo spozorovala hliadkovacia vzducholoď amerického námorníctva. K opustenej lodi následne vyrazili dve plavidlá pobrežnej stráže z Miami. Keď sa záchranári dostali na palubu, čakalo ich nezvyčajné zistenie. Rubicon bol podľa dobových správ v pomerne dobrom stave, no nikde sa nenachádzal ani jeden člen posádky. Jediným živým tvorom, ktorého našli, bol pes.
Zvláštne bolo aj to, čo na lodi zostalo. V kajutách sa nachádzali osobné veci námorníkov a na plavidle boli zásoby potravín. Chýbali však záchranné člny a z prednej časti lode viselo pretrhnuté vlečné lano. Nič z toho neposkytovalo jednoznačnú odpoveď na otázku, prečo ľudia plavidlo opustili a kam sa následne podeli.
Vyšetrovatelia sa pokúsili získať odpovede aj z lodného denníka. Posledný zaznamenaný zápis pochádzal z 26. septembra 1944, keď Rubicon zavítal do prístavu v kubánskej Havane. Podľa dostupných informácií sa plavidlo pred svojím nájdením pohybovalo pozdĺž kubánskeho pobrežia. Denník však neobsahoval vysvetlenie, čo sa s posádkou stalo.
O nezvyčajnom náleze informoval už 23. októbra 1944 americký denník The New York Times. Prípad prirovnal k slávnej lodi Mary Celeste, ktorú v roku 1872 objavili opustenú v Atlantickom oceáne. Aj v prípade Rubiconu vyvolávala otázky predovšetkým neprítomnosť námorníkov napriek tomu, že samotné plavidlo nebolo zničené.
Jedna z dobových teórií však ponúkala oveľa prozaickejšie vysvetlenie. Oblasť Karibiku v tom čase zasiahol silný hurikán a podľa niektorých úvah mohla posádka opustiť Rubicon ešte v prístave v Havane. Námorníci sa mohli uchýliť na pevninu, pričom psa nechali na palube. Následne sa mohli pretrhnúť kotviace laná a loď odnieslo na otvorené more. Táto verzia by vysvetľovala aj zachované osobné veci, no nie je doložené, že sa udalosti odohrali presne takto.
Príbeh Rubiconu sa spája s Bermudským trojuholníkom, oblasťou Atlantického oceánu približne medzi Floridou, Bermudami a Portorikom. Počas desaťročí sa s týmto územím začali spájať príbehy o zmiznutých lodiach, lietadlách a ich posádkach. Niektoré prípady zostali nevysvetlené, ďalšie však možno pripísať nepriaznivému počasiu, navigačným chybám či iným prirodzeným príčinám.
Americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) upozorňuje, že neexistujú dôkazy, podľa ktorých by v Bermudskom trojuholníku dochádzalo k záhadným zmiznutiam častejšie než v iných intenzívne využívaných oblastiach oceánu. Región je navyše známy tropickými búrkami, hurikánmi, silnými prúdmi a navigačne náročnými úsekmi.
Prípad Rubiconu tak aj po 82 rokoch zostáva pútavou námornou historkou. Hoci predstava lode bez ľudí, na ktorej zostal iba pes, vyvoláva množstvo otázok, dobové správy zároveň naznačujú, že za nezvyčajným nálezom mohla stáť sila prírody, nie nevysvetliteľný jav.
Zdroj: SITA.sk - Pred 82 rokmi objavili v Bermudskom trojuholníku loď bez posádky. Na palube zostal iba pes, záhada dodnes vyvoláva otázky © SITA Všetky práva vyhradené.
Loď bez posádky unášalo po mori, v kajutách zostali osobné veci námorníkov a na palube sa nachádzal iba osamelý pes. Presne pred 82 rokmi informovali americké úrady o náleze kubánskeho nákladného plavidla Rubicon pri pobreží Floridy. Okolnosti prípadu pripomínali príbehy o takzvaných lodiach duchov a neskôr sa začali spájať aj s legendami o Bermudskom trojuholníku.
Ako pripomína web gazeta.ua, plavidlo spozorovala hliadkovacia vzducholoď amerického námorníctva. K opustenej lodi následne vyrazili dve plavidlá pobrežnej stráže z Miami. Keď sa záchranári dostali na palubu, čakalo ich nezvyčajné zistenie. Rubicon bol podľa dobových správ v pomerne dobrom stave, no nikde sa nenachádzal ani jeden člen posádky. Jediným živým tvorom, ktorého našli, bol pes.
Čo na lodi zostalo?
Zvláštne bolo aj to, čo na lodi zostalo. V kajutách sa nachádzali osobné veci námorníkov a na plavidle boli zásoby potravín. Chýbali však záchranné člny a z prednej časti lode viselo pretrhnuté vlečné lano. Nič z toho neposkytovalo jednoznačnú odpoveď na otázku, prečo ľudia plavidlo opustili a kam sa následne podeli.
Vyšetrovatelia sa pokúsili získať odpovede aj z lodného denníka. Posledný zaznamenaný zápis pochádzal z 26. septembra 1944, keď Rubicon zavítal do prístavu v kubánskej Havane. Podľa dostupných informácií sa plavidlo pred svojím nájdením pohybovalo pozdĺž kubánskeho pobrežia. Denník však neobsahoval vysvetlenie, čo sa s posádkou stalo.
Nezvyčajný nález
O nezvyčajnom náleze informoval už 23. októbra 1944 americký denník The New York Times. Prípad prirovnal k slávnej lodi Mary Celeste, ktorú v roku 1872 objavili opustenú v Atlantickom oceáne. Aj v prípade Rubiconu vyvolávala otázky predovšetkým neprítomnosť námorníkov napriek tomu, že samotné plavidlo nebolo zničené.
Jedna z dobových teórií však ponúkala oveľa prozaickejšie vysvetlenie. Oblasť Karibiku v tom čase zasiahol silný hurikán a podľa niektorých úvah mohla posádka opustiť Rubicon ešte v prístave v Havane. Námorníci sa mohli uchýliť na pevninu, pričom psa nechali na palube. Následne sa mohli pretrhnúť kotviace laná a loď odnieslo na otvorené more. Táto verzia by vysvetľovala aj zachované osobné veci, no nie je doložené, že sa udalosti odohrali presne takto.
Bermudský trojuholník
Príbeh Rubiconu sa spája s Bermudským trojuholníkom, oblasťou Atlantického oceánu približne medzi Floridou, Bermudami a Portorikom. Počas desaťročí sa s týmto územím začali spájať príbehy o zmiznutých lodiach, lietadlách a ich posádkach. Niektoré prípady zostali nevysvetlené, ďalšie však možno pripísať nepriaznivému počasiu, navigačným chybám či iným prirodzeným príčinám.
Americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) upozorňuje, že neexistujú dôkazy, podľa ktorých by v Bermudskom trojuholníku dochádzalo k záhadným zmiznutiam častejšie než v iných intenzívne využívaných oblastiach oceánu. Región je navyše známy tropickými búrkami, hurikánmi, silnými prúdmi a navigačne náročnými úsekmi.
Prípad Rubiconu tak aj po 82 rokoch zostáva pútavou námornou historkou. Hoci predstava lode bez ľudí, na ktorej zostal iba pes, vyvoláva množstvo otázok, dobové správy zároveň naznačujú, že za nezvyčajným nálezom mohla stáť sila prírody, nie nevysvetliteľný jav.
Zdroj: SITA.sk - Pred 82 rokmi objavili v Bermudskom trojuholníku loď bez posádky. Na palube zostal iba pes, záhada dodnes vyvoláva otázky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Záhada
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