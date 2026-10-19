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19. októbra 2026
Elon Musk sľúbil každému dieťaťu v Amerike jednu akciu svojej spoločnosti SpaceX
Tagy: Akcie Američania Deti
Najbohatší človek sveta chce v roku 2027 rozdeliť desiatky miliónov akcií svojej vesmírnej spoločnosti, podrobnosti plánu zatiaľ neoznámil. Technologický supermiliardár
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19.10.2026 (SITA.sk) - Najbohatší človek sveta chce v roku 2027 rozdeliť desiatky miliónov akcií svojej vesmírnej spoločnosti, podrobnosti plánu zatiaľ neoznámil.
„Budúci rok dám každému dieťaťu v Amerike jednu zo svojich akcií SpaceX,“ napísal Musk na sociálnej sieti X. „Bude to prvý z mnohých podobných krokov,“ dodal bez ďalších podrobností o tom, ako by sa rozsiahle rozdávanie akcií malo uskutočniť.
V Spojených štátoch žije podľa údajov Amerického úradu pre sčítanie ľudu (USCB) z roku 2024 približne 73 miliónov ľudí mladších ako 18 rokov. Musk podľa časopisu Forbes vlastní približne 38 percent SpaceX.
Jeho oznámenie prichádza krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump v septembri prisľúbil každému dospelému Američanovi päťtisíc dolárov v prípade, že republikáni v novembrových voľbách udržia kontrolu nad oboma komorami Kongresu. Trump zatiaľ nepredstavil podrobnosti financovania tohto plánu.
SpaceX v júni vstúpila na burzu a pri najväčšej prvotnej verejnej ponuke akcií v histórii získala 85,7 miliardy dolárov.
Spoločnosť zároveň v septembri dosiahla významný technologický úspech, keď jej megaraketa Starship prvýkrát dosiahla obežnú dráhu. Starship je kľúčovou súčasťou Muskových dlhodobých plánov na dopravu ľudí a nákladu na Mars.
Zdroj: SITA.sk - Elon Musk sľúbil každému dieťaťu v Amerike jednu akciu svojej spoločnosti SpaceX © SITA Všetky práva vyhradené.
Technologický supermiliardár Elon Musk v pondelok oznámil, že budúci rok poskytne každému dieťaťu v Spojených štátoch jednu akciu svojej vesmírnej spoločnosti SpaceX.
„Budúci rok dám každému dieťaťu v Amerike jednu zo svojich akcií SpaceX,“ napísal Musk na sociálnej sieti X. „Bude to prvý z mnohých podobných krokov,“ dodal bez ďalších podrobností o tom, ako by sa rozsiahle rozdávanie akcií malo uskutočniť.
Aj Trump sľúbil tisíce dolárov
V Spojených štátoch žije podľa údajov Amerického úradu pre sčítanie ľudu (USCB) z roku 2024 približne 73 miliónov ľudí mladších ako 18 rokov. Musk podľa časopisu Forbes vlastní približne 38 percent SpaceX.
Jeho oznámenie prichádza krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump v septembri prisľúbil každému dospelému Američanovi päťtisíc dolárov v prípade, že republikáni v novembrových voľbách udržia kontrolu nad oboma komorami Kongresu. Trump zatiaľ nepredstavil podrobnosti financovania tohto plánu.
Deti a Mars
SpaceX v júni vstúpila na burzu a pri najväčšej prvotnej verejnej ponuke akcií v histórii získala 85,7 miliardy dolárov.
Spoločnosť zároveň v septembri dosiahla významný technologický úspech, keď jej megaraketa Starship prvýkrát dosiahla obežnú dráhu. Starship je kľúčovou súčasťou Muskových dlhodobých plánov na dopravu ľudí a nákladu na Mars.
Zdroj: SITA.sk - Elon Musk sľúbil každému dieťaťu v Amerike jednu akciu svojej spoločnosti SpaceX © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Akcie Američania Deti
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