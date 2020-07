Mladí ľudia sympatizujú s extrémistami aj pre neznalosť dejín, myslí si Klus

Obete rómskej genocídy

Tragické príbehy sú stále málo preskúmané

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mladí ľudia sympatizujú s extrémistami aj pre neznalosť dejín. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) SaS ). Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie.Svet si bude 2. augusta pripomínať obete rómskej genocídy a aj preto je v Múzeu holokaustu v Seredi otvorená výstava Rasová diagnóza: Cigán s podtitulom Nacistická genocída Sintov a Rómov a dlhý boj za uznanie. Podľa tajomníka je aj táto výstava „významným príspevkom“ k šíreniu tolerancie v spoločnosti.Podľa Klusa pribúdajú varovné signály, ktoré naznačujú, že vzdelávaniu o holokauste treba venovať viac pozornosti. „Aj pre neznalosť našich dejín mnohí mladí ľudia sympatizujú s extrémistickými či skryte fašistickými stranami. Žiaľ, predstavitelia takýchto strán sedia aj v našom parlamente. Nesmieme však akceptovať takú tvorbu politiky na Slovensku, ktorá zahŕňa predsudky a rasizmus,“ povedal s tým, že vláda je pripravená bojovať proti diskriminácii a zlepšiť sociálne, ekonomické či občianske postavenie Rómov.Štátny tajomník si myslí, že zlepšenie postavenia Rómov v spoločnosti je dôležité k zastaveniu šírenia extrémizmu a nenávisti.Klus tiež pripomenul, že len nedávno boli členským štátom na pôde Rady Európy prijaté odporúčania týkajúce sa zaradenia histórie Rómov ako pevnej súčasti spoločnosti do školských osnov.Ocenil aj spoluprácu v rámci Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu, ktorej je Slovensko členom, či aktivity zahraničných partnerov v oblasti vzdelávania a výskumu holokaustu či stále početnejšie spomienkové podujatia venované obetiam rómskeho holokaustu.„Segregácia, prenasledovanie a vyhladzovanie v koncentračných táboroch. To všetko sa spája aj s rómskym holokaustom počas 2. svetovej vojny. K perzekúciám a vraždám Rómov dochádzalo aj na území dnešnej Slovenskej republiky. Popri tragických osudoch slovenských Židov či náboženských a politických nepriateľov režimu sú však rovnako tragické príbehy Rómov stále málo preskúmané,“ uzavrel Klus.Výstavu Rasová diagnóza: Cigán, pripravilo Múzeum holokaustu v Seredi, patriace pod Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, v spolupráci s Dokumentačným a kultúrnym centrom nemeckých Sintov a Rómov, ako aj s Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko. Otvorená je od 29. júla.