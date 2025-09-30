Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Budúcnosť fajčenia? Prečo popularita bezdymových zariadení neustále rastie


Tagy: bezdymové výrobky Fajčenie PR

Mnohí ich preferujú pre ich atraktívny dizajn či absenciu nežiaduceho dymu a zápachu. Prečo sú dnes čoraz populárnejšie? Menej rušivá alternatíva Fajčenie klasických ...



Zdieľať
ploom_cabo_a feeling of togetherness_01_172_d 1 676x451 30.9.2025 (SITA.sk) - Mnohí ich preferujú pre ich atraktívny dizajn či absenciu nežiaduceho dymu a zápachu. Prečo sú dnes čoraz populárnejšie?


Menej rušivá alternatíva


Fajčenie klasických cigariet je už roky na ústupe. Je to odrazom viacerých faktorov, medzi ktoré patrí aj väčšia spoločenská ohľaduplnosť. Dym a nepríjemný zápach sa postupne stali čoraz viac nežiaduce. Bezdymové zariadenia tento problém eliminujú a umožňujú dospelým fajčiarom vychutnať si nefalšovanú chuť tabaku bez toho, aby obťažovali svoje okolie.

Bezdymové zariadenia, ako napríklad Ploom AURA, používajú technológiu nahrievania tabaku, pri ktorej nedochádza k žiadnemu spaľovaniu. Ide o jeden z kľúčových rozdielov v porovnaní s klasickými cigaretami. Technológia nahrievania poskytuje plnú chuť tabaku bez dymu, ktorý vzniká pri spaľovaní.

Túto alternatívu oceňujú aj nefajčiari. Podľa prieskumu 2muse by až 6 z 10 nefajčiarov na Slovensku ocenilo, keby ľudia v ich okolí siahli po bezdymovej alternatíve namiesto klasických cigariet.

Štýlový doplnok


Popri ohľaduplnosti ponúkajú bezdymové zariadenia aj ďalší rozmer – elegantný moderný dizajn z nich robí štýlový lifestylový doplnok. Môžu byť kúskom, ktorý je súčasťou životného štýlu a vkusu používateľa. Podobne ako smartphone alebo slúchadlá sú nielen praktické, ale sú formou sebavyjadrenia.

Možnosť vybrať si zo širokej škály farebných prevedení je pri novej generácii zariadení, ako Ploom AURA, samozrejmosťou a dáva používateľom možnosť prispôsobiť si produkt podľa svojich preferencií.

Každý tak môže vyjadriť svoju osobnosť, zladiť si outfit so zariadením a ukázať kým je.

Používateľský komfort hrá prím


Medzi výhody bezdymových zariadení patrí v neposlednom rade aj komfort. Sú navrhnuté nielen, aby ulahodili oku, ale predovšetkým pre pohodlné a jednoduché používanie. Ergonomický tvar ľahko padne do ruky, kompaktná veľkosť z nich zase robí ideálnych parťákov do vrecka či kabelky.

V prípade Ploom AURA do hry vstupuje aj Heat Select – možnosť zvoliť si zo štyroch úrovní intenzity, presne podľa toho, po akom zážitku v danú chvíľu túžite.

Ohľaduplnosť, štýl, komfort, ale aj možnosť prispôsobiť si svoju bezdymovú chvíľu presne podľa seba – to všetko sú kľúčové dôvody prečo obľúbenosť bezdymových zariadení medzi dospelými fajčiarmi neustále rastie. A vďaka konštantne napredujúcim inováciám sa možno pozeráme na budúcnosť fajčenia.

Tieto produkty nie sú bez rizika a sú návykové. Iba pre dospelých.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Budúcnosť fajčenia? Prečo popularita bezdymových zariadení neustále rastie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bezdymové výrobky Fajčenie PR
