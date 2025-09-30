|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. septembra 2025
Tragický pád z vrchu Satan si vyžiadal život 65-ročného horolezca, záchranári hľadali muža až dva dni
Po takmer dvoch dňoch sa podarilo horským a leteckým záchranárom vo Vysokých Tatrách objaviť 65-ročného českého horolezca, ktorý v nedeľu spadol počas zlaňovania pri zostupe z vrchu Satan. Jeho telo, už bez ...
Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Po takmer dvoch dňoch sa podarilo horským a leteckým záchranárom vo Vysokých Tatrách objaviť 65-ročného českého horolezca, ktorý v nedeľu spadol počas zlaňovania pri zostupe z vrchu Satan. Jeho telo, už bez známok života, lokalizovali v utorok počas prieskumného letu. Informovala o tom na svojej internetovej stránke Horská záchranná služba (HZS).
Horolezec zostupoval v nedeľu východnou stenou masívu spolu s ďalším 62-ročným Čechom. Práve ten v podvečerných hodinách kontaktoval HZS so žiadosťou o pomoc.
„Počas zlaňovania, pri ktorom bol použitý nevhodný materiál, nasledoval približne 120-metrový pád staršieho z dvojice horolezcov, po ktorom s ním nebolo možné nadviazať vizuálny ani zvukový kontakt. Oznamovateľ pádu uviazol vo zvetranom a exponovanom teréne,“ opísali horskí záchranári.
O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá vysadila horských záchranárov na hrebeni Bášt nad uviaznutým horolezcom.
„Vzhľadom na rýchlo sa zhoršujúce svetelné podmienky nebolo možné pokračovať v leteckej záchrannej akcii a pátraní. Záchranári HZS následne zostúpili k oznamovateľovi a spoločne vystúpili späť na hrebeň. Odtiaľ pokračovali za pomoci istenia na krátkom lane zostupom do Mlynickej doliny,“ približuje HZS.
V nočných hodinách dorazili na Štrbské Pleso, odkiaľ pokračovali do Starého Smokovca. Keďže muž nebol zranený, ďalej pokračoval samostatne. Pátranie po nezvestnom horolezcovi pokračovalo od skorých ranných hodín aj v pondelok, a to aj za pomoci dronov.
Pre nepriaznivé poveternostné podmienky bolo podľa horských záchranárov neúspešné. Telo muža sa podarilo záchranárom objaviť až dnes. Jeho telesné pozostatky transportovali na Štrbské Pleso a odovzdali príslušníkom Policajného zboru SR.
Zdroj: SITA.sk - Tragický pád z vrchu Satan si vyžiadal život 65-ročného horolezca, záchranári hľadali muža až dva dni © SITA Všetky práva vyhradené.
Horolezec zostupoval v nedeľu východnou stenou masívu spolu s ďalším 62-ročným Čechom. Práve ten v podvečerných hodinách kontaktoval HZS so žiadosťou o pomoc.
Použitie nevhodného materiálu
„Počas zlaňovania, pri ktorom bol použitý nevhodný materiál, nasledoval približne 120-metrový pád staršieho z dvojice horolezcov, po ktorom s ním nebolo možné nadviazať vizuálny ani zvukový kontakt. Oznamovateľ pádu uviazol vo zvetranom a exponovanom teréne,“ opísali horskí záchranári.
O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá vysadila horských záchranárov na hrebeni Bášt nad uviaznutým horolezcom.
„Vzhľadom na rýchlo sa zhoršujúce svetelné podmienky nebolo možné pokračovať v leteckej záchrannej akcii a pátraní. Záchranári HZS následne zostúpili k oznamovateľovi a spoločne vystúpili späť na hrebeň. Odtiaľ pokračovali za pomoci istenia na krátkom lane zostupom do Mlynickej doliny,“ približuje HZS.
Pátranie po nezvestnom horolezcovi
V nočných hodinách dorazili na Štrbské Pleso, odkiaľ pokračovali do Starého Smokovca. Keďže muž nebol zranený, ďalej pokračoval samostatne. Pátranie po nezvestnom horolezcovi pokračovalo od skorých ranných hodín aj v pondelok, a to aj za pomoci dronov.
Pre nepriaznivé poveternostné podmienky bolo podľa horských záchranárov neúspešné. Telo muža sa podarilo záchranárom objaviť až dnes. Jeho telesné pozostatky transportovali na Štrbské Pleso a odovzdali príslušníkom Policajného zboru SR.
Zdroj: SITA.sk - Tragický pád z vrchu Satan si vyžiadal život 65-ročného horolezca, záchranári hľadali muža až dva dni © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Budúcnosť fajčenia? Prečo popularita bezdymových zariadení neustále rastie
Budúcnosť fajčenia? Prečo popularita bezdymových zariadení neustále rastie
<< predchádzajúci článok
Krajčí ohlásil koniec v Hnutí Slovensko, Matovič nesúhlasí a vylúčiť chcú iba Krátkeho – VIDEO
Krajčí ohlásil koniec v Hnutí Slovensko, Matovič nesúhlasí a vylúčiť chcú iba Krátkeho – VIDEO