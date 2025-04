BUDÚCNOSŤ SALAHA SPEČATENÁ: S Liverpoolom podpísal dvojročný kontrakt

Egyptský futbalový útočník Mohamed Salah bude aj po skončení sezóny obliekať dres FC Liverpool. S lídrom najvyššej anglickej súťaže podpísal nový dvojročný kontrakt do 30. júna 2027. Vyvrátil tak špekulácie o možnom letnom odchode z Anfieldu.





Salah má v tejto sezóne skvelú streleckú formu. V 45 stretnutiach vo všetkých súťažiazh vsietil 32 gólov, z toho 27 v Premier League. „Som samozrejme nadšený, že budem naďalej obliekať dres LIverpoolu Máme skvelý tím a som presvedčený o tom, že v ďalších rokoch môžeme okrem ligového titulu získať aj ďalšie cenné trofeje," citovala slová Salaha agentúra DPA.Egypťan prišiel do Liverpoolu v roku 2017 z AS Rím. „V Liverpoole som strávil osem rokov, ktoré boli najlepšími v mojej kariére. Dúfam, že ich bude desať. Chcem si to v Liverpoole užiť čo najviac a vychutnávať si futbal plnými dúškami. Chcel by som sa poďakovať všetkým fanúšikom za podporu, aj vďaka nim tu ostávam," dodal Salah.Pred minulou sezónou prišiel na lavičku Liverpoolu kormidelník Arne Slot, ktorý nahradil Jürgena Kloppa. Holanďan je vo svojej premiérovej sezóne s tímom na najlepšej ceste k ligovému titulu, keďže tabuľku Premier League vedie o jedenásť bodov pred Arsenalom. „Som samozrejme šťastný. Počas mnohých rokov v tomto klube ukázal, akú hodnotu má pre tím a klub. Sme veľmi šťastní, že predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky a dúfame, že v nedeľu (proti West Ham United) ukáže, aký dôležitý bol pre nás počas celej sezóny,“ povedal Slot.