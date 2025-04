NHL: Slafkovský sa priblížil asistenciou k svojmu bodovému rekordu v NHL. (VIDEO )

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský po troch dueloch opäť bodoval v NHL. V noci na sobotu si v drese Montrealu pripísal jednu asistenciu, jeho tím však prehral na ľade Ottawy 2:5 a nevyužil možnosť získať definitívu postupu do play off. Bod za asistenciu mal aj Martin Pospíšil a pomohol Calgary k víťazstvu nad Minnesotou 4:2. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom prehrala doma s Detroitom 3:4 po predĺžení. Tomáš Tatar a Šimon Nemec sa nezmestili do zostavy „diablov“ z New Jersey, ktorí podľahli Pittsburghu 2:4.





Montreal by mal v prípade triumfu v riadnom čase už istú miestenku vo vyraďovačke, v kanadskom derby však na Ottawu nestačil. Stále si však drží druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii so šesťbodovým náskokom pred trojicou Columbus, NY Rangers a Detroit. Slafkovský prihral od ľavého mantinelu na druhý gól svojho tímu, ktorým Nick Suzuki znížil v 36. minúte priebežne na 2:4. Dosiahol tak svoj 49. bod v sezóne (17+32) a už iba o jeden zaostáva za osobným maximom z minulého ročníka (20+30). Proti „senátorom“ odohral 16:23 min, mal jednu strelu, dva hity a dva mínusové body. Montreal ukončil šesťzápasovú šnúru víťazstiev. Dvoma zásahmi sa pod úspech domácich podpísal Shane Pinto: „Skvelá atmosféra, podobne ako v play off. Bola to zábava a cenné víťazstvo. Teší ma, že sme na nich vybehli a dva rýchle góly nás naštartovali k celkom dobrému zápasu.“





Šancu na play off naďalej živí Calgary vďaka dvojbodovému zápisu v súboji s Minnesotou. Po víťazstve 4:2 zaostáva na západe za svojim súperom i za St. Louis o tri body a má zápas k dobru. Pospíšil asistoval pri druhom góle v 26. minúte, keď jeho strieľanú prihrávku umiestnil zo vzduchu do bránky Bielorus Jegor Šarangovič. Slovenský útočník si vytvoril nové sezónne maximum v NHL, keď má na konte 25 bodov (4+21). V uplynulej sezóne ich nazbieral 24 (8+16). Proti Wild mal minutáž 11:53, dve strely a päť bodyčekov, najviac v stretnutí. Zároveň ukončil sedemzápasový bodový pôst.



Rakúsky útočník Marco Kasper zariadil dvoma gólmi víťazstvo Detroitu na ľade Tampy, keď najskôr v 53. minúte vyrovnal na 3:3 a v predĺžení potom rozhodol. „Mali sme niekoľko ťažkých prehier, ktoré boleli. Hovorili sme o tom, aby sme boli tím a hrali najlepšie, ako len vieme. Myslím si, že v tomto smere sme odviedli dobrú robotu,“ cituje autora víťazného gólu oficiálna webstránka súťaže. Jeho spoluhráč Patrick Kane mal bilanciu 1+1 a „červené krídla“ si zachovali teoretickú šancu na postup do play off. Tampe aj bod stačil na to, aby si s istotou zabezpečila umiestnenie v prvej trojke v Atlantickej divízii. Gage Goncalves skóroval dvakrát, Anthony Cirelli si pripísal gól a asistenciu. Černák strávil na ľade 17:59 min, mal dva plusové body a dve strely.



Tatar i Nemec boli na súpiske New Jersey iba v pozícii zdravých náhradníkov a ich spoluhráči prehrali druhý domáci duel za sebou. Proti Pittsburghu síce viedli v 7. minúte o dva góly, napokon však podľahli 2:4. V drese „tučniakov“ zaznamenali Sidney Crosby, Jevgenij Malkin a Bryan Rust po góle a asistencii. Crosby dal svoj 99. víťazný gól v kariére a osamostatnil sa od Bobbyho Hulla a Guya Lafleura na desiatom mieste historickej tabuľky. Pittsburgh uspel tretíkrát v sérii. „Jeden druhého držíme. Nie je to jednoduchá situácia, niektoré dni to proste nie je taká zábava, keď prehrávate a nejdete do play off. Teraz je to na nás, aby sme si pomohli a zvládli túto situáciu. Vzhľadom na situáciu sme odviedli dobrú robotu,“ zamyslel sa Crosby.



Postup do play off má istý už aj Edmonton po domácom triumfe 4:2 nad San Jose. Connor McDavid k tomu prispel štyrmi asistenciami. Pre Sharks to bola ôsma prehra za sebou. „Robí veľký rozdiel. Je jasný dôvod, prečo je najlepším hráčom na svete. Príde a vyzerá ako Connor McDavid, nič iné neočakávame. Taký je a tak hrá každý večer,“ pochválil svojho spoluhráča útočník Oliers Corey Perry. V drese domácich nedohrali zápas pre zranenie obranca Mattias Ekholm i útočník Zach Hyman.

NHL - sumáre:



New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)



Góly: 1. Haula (Mercer, Pesce), 7. Palát (Glass, Casey) - 17. Malkin, 22. Puustinen (Malkin, Grzelcyk), 54. Crosby (Rust, Grzelcyk), 59. Rust (Crosby, Koivunen). Brankári: Allen - Jarry, strely na bránku: 28:23







Ottawa Senators - Montreal Canadiens 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)



Góly: 1. Pinto (Greig, Amadio), 5. Cozens (Matinpalo, Kleven), 22. Greig (Amadio, Sanderson), 35. Batherson (Chabot, Jensen), 58. Pinto (Zub) - 23. Dvorak (Armia, Struble), 36. Suzuki (SLAFKOVSKÝ, Caufield). Brankári: Ullmark - Montembeault, strely na bránku: 33:22







Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 3:4 pp (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)



Góly: 2. Cirelli (Hagel, Raddysh), 38. Goncalves, 42. Goncalves (Hagel, Cirelli) - 25. Kane, 37. Motte (Holl, Lagesson), 53. Kasper (DeBrincat, Kane), 64. Kasper. Brankári: Vasilevskij - Lyon, strely na bránku: 21:26.







Edmonton Oilers - San Jose Sharks 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)



Góly: 7. Bouchard (McDavid, Henrique), 16. Emberson (McDavid, Bouchard), 48. Perry (McDavid, Henrique), 60. Brown (Nurse, McDavid) - 18. Smith (Kovalenko), 26. Thrun (Eklund). Brankári: Pickard - Romanov, strely na bránku: 34:24.







Calgary Flames - Minnetota Wild 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)



Góly: 17. Backlund (Coleman), 26. Šarangovič (POSPÍŠIL), 28. Kadri (Frost, Coronato), 48. Lomberg - 56. Trenin, 59. Nyquist (Gaudreau). Brankári: Wolf - Gustavsson (49. Fleury), strely na bránku: 32:18.







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:23 0 1 1 -2 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 17:59 0 0 0 +2 2 0



Martin Pospíšil (Calgary) 11:51 0 1 1 0 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Toronto, Carolina, Tampa Bay, Florida, New Jersey, Ottawa



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado, Los Angeles, Edmonton