Slovenky vedú nad Dánskom 1:0, Hrunčáková zdolala Mortensenovú

Slovenské tenistky vedú v úvodnom dueli kvalifikačnej C-skupiny Pohára Billie-Jean Kingovej nad Dánskom 1:0. O prvý bod pre domáce sa na harde v bratislavskom NTC postarala Viktória Hrunčáková, ktorá zdolala Rebeccu Munkovú Mortensenovú v dvoch setoch 6:4 a 6:3. V druhom singli proti sebe nastúpia tímové jednotky Rebecca Šramková a Johanne Christine Svendsenová.





Hrunčáková figuruje vo svetovom rebríčku o viac ako päťsto priečok vyššie ako jej piatková súperka a úlohu favoritky splnila. Prvý set získala vďaka brejku v piatej hre za stavu 2:2, kým sama v úvodnom dejstve nedopriala 19-ročnej Dánke ani jediný brejkbal. V druhom držala 19-ročná Mortensenová s domácou hráčkou krok do stavu 3:2 zo svojho pohľadu, ďalšie štyri gemy však už patrili Hrunčákovej. Slovenka po 91 minútach hry premenila svoj druhý mečbal.Tretím účastníkom bratislavskej skupiny sú tenistky USA. Na finálový turnaj v čínskom Šen-čene (16.-21. septembra) postúpi iba víťaz. Slovenky sú finalistky uplynulého ročníka súťaže, keď v Malage až vo finále podľahli Taliansku. S Dánskom sa v PBJK stretli v piatok premiérovo, s Američankami majú priaznivú bilanciu 2:0.V NTC nastúpia v sobotu proti sebe USA a Dánsko, v nedeľu kvalifikačný turnaj vyvrcholí súbojom Sloveniek proti USA (oba dni od 15.00 h). Na záverečný turnaj postúpi šesť víťazov kvalifikačných podujatí - istú účasť už majú domáca Čína, Talianky ako obhajkyne prvenstva a Kazachstan, ktorý uspel v D-skupine kvalifikácie.„Som veľmi rada, že som pomohla tímu a uhrala tento bod, pretože bolo veľmi dôležité takto začať. Poviem pravdu, bola som dosť nervózna a myslím si, že to bolo aj trochu vidieť. Našťastie, veľmi ma podržal servis, za čo som veľmi rada, pretože z toho som sa potom vedela odraziť. Moje servisové gemy boli v podstate dosť hladké, tým pádom som si viac mala veriť na returne. To bolo trochu to, čo som nerobila, že som mohla ísť viac do returnov. Súperka však výborne servovala na telo, skoro v každom jednom servise a z toho sa mi ťažko nejako agresívne hralo. Hrala takticky na servise veľmi dobre,“ uviedla Hrunčáková v pozápasovom rozhovore pre STVR Šport.

C-skupina kvalifikácie Pohára Billie-Jean Kingovej:



Slovensko - Dánsko 1:0 po úvodnej dvojhre



Viktória Hrunčáková - Rebecca Munková Mortensenová 6:4, 6:3