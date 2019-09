Podľa SAE sa 737 MAX vrátia do prevádzky v roku 2020

Lietadlá nového modelu Boeing 737 MAX, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 15. septembra (TASR) - Šéf GCAA, Úradu pre leteckú dopravu v Spojených arabských emirátoch (SAE), pochybuje o návrate boeingov 737 MAX do prevádzky do konca tohto roka. Pravdepodobnejšie sa to firme Boeing podarí až v 1. štvrťroku 2020.Lietadlá 737 MAX sú uzemnené od marca tohto roka, keď ich úrady po celom svete stiahli z oblohy po dvoch haváriách, ktoré nasledovali v relatívne krátkom čase po sebe. Prvé lietadlo tohto typu patriace indonézskym aerolíniám Lion Air sa zrútilo do Jávskeho mora koncom októbra minulého roka a druhé patriace spoločnosti Ethiopian Airlines začiatkom marca tohto roka. Na palube obidvoch strojoch zahynulo všetkých 346 ľudí.Podobne ako Európska únia ani SAE neplánujú automaticky prijať rozhodnutie amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) v súvislosti s bezpečnosťou lietadiel 737 MAX. Tak ako nedávno oznámila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), uskutoční vlastné testy strojov a podľa ich výsledkov umožní lietadlám návrat do komerčnej prevádzky. Povedal to šéf GCAA Saíd Muhammad al-Suwaidí.Rozhodnutie regulátora je pre Boeing dôležité, keďže letecká spoločnosť flydubai patrí k najväčším zákazníkom boeingov 737 MAX. Spoločnosť si objednala celkovo 250 týchto lietadiel. Firma nezverejnila, kedy počíta s návratom lietadiel 737 MAX späť do prevádzky. Americké aerolínie American Airlines zrušili lety do 3. decembra, United Airlines do 19. decembra a Southwest Airlines do začiatku januára.