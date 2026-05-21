Budweiser Budvar prichádza s novinkou: Pravý ležiak bez alkoholu


Tagy: Nealkoholické pio Pivo PR

Čo ak by nealko konečne chutilo ako pravý ležiak? Český národný pivovar Budějovický Budvar predstavuje



21.5.2026 (SITA.sk) - Čo ak by nealko konečne chutilo ako pravý ležiak?


Český národný pivovar Budějovický Budvar predstavuje Budweiser Budvar 0.0 % – nealkoholický český ležiak varený rovnakým spôsobom ako ikonický ležiak Original. Jediný rozdiel? Chýba mu alkohol.

Kým väčšina nealkoholických pív vzniká skrátenými procesmi alebo kompromismi v technológii, Budvar sa rozhodol ísť opačnou cestou. Pri 0.0 % zostáva verný tradičnému vareniu českého ležiaka – pivo prechádza plným kvasením aj dlhým zrením v ležiackych pivniciach. Alkohol z neho odstránia až na samotnom konci procesu.

"Kategória nealkoholických pív dnes ponúka množstvo možností, no my sme sa rozhodli počkať. Chceli sme použiť technológiu, ktorá zostane verná našej pivovarníckej filozofii – bez skratiek a bez kompromisov v chuti," hovorí Petr Dvořák, generálny riaditeľ Budvaru.

Pri výrobe 0.0 % používa Budějovický Budvar technológiu studenej membránovej filtrácie s reverznou osmózou. Tá umožňuje odstrániť alkohol bez tepelného zaťaženia, ktoré často negatívne ovplyvňuje chuť nealkoholických pív.

"Výsledkom je nealkoholické pivo, ktoré chutí ako pravý český ležiak – bez umelých aróm a bez kompromisov v kvalite," vysvetľuje Petr Košin, zástupca vrchného sládka Budvaru.

Budvar 0.0 % prináša plnú sladovú chuť s chlebovými tónmi, jemne korenistú citrusovú arómu a vyváženú horkosť typickú pre český ležiak.

"Vždy som veril, že ležiak je výnimočný nápoj – čistý, prirodzený a už stáročia spájajúci ľudí. Pri našom novom 0.0 % sme zostali verní našej pivovarníckej filozofii, aby si ľudia mohli vychutnať Budvar aj v situáciách, keď klasické pivo nie je vhodné," dodáva Adam Brož, hlavný sládok Budvaru.

Segment nealkoholických pív patrí medzi najrýchlejšie rastúce kategórie na slovenskom pivnom trhu. Spotrebitelia čoraz častejšie hľadajú alternatívy, ktoré ponúkajú plnohodnotný chuťový zážitok bez kompromisov.

"Náš ležiak 0.0 % reaguje na rastúci záujem o nealkoholické produkty, ktoré ponúkajú plnohodnotný pivný zážitok aj bez alkoholu," dodáva Petr Dvořák.

Uvedenie novinky podporuje claim "Pravý ležiak bez alkoholu", ktorý zdôrazňuje presvedčenie Budvaru, že aj nealkoholické pivo môže priniesť autentickú chuť tradičného českého ležiaka.

Budweiser Budvar 0.0 % je dostupný na slovenskom trhu od mája 2026.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Budweiser Budvar prichádza s novinkou: Pravý ležiak bez alkoholu

