Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Obžaloba Raúla Castra z vraždy vyvolala na Kube obrovské pobúrenie
Spojené štáty obžalovali bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra z vraždy za zostrelenie dvoch lietadiel z roku 1996.
Kubánci reagovali šokom a pobúrením po tom, čo Spojené štáty obžalovali bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra z vraždy.
Ide o ďalšie vystupňovanie tlaku administratívy prezidenta Donalda Trumpa na komunistický ostrov.
Zabili civilistov
Deväťdesiatštyriročný Raúl Castro, mladší brat zosnulého revolucionára a dlhoročného prezidenta Fidela Castra, čelí obvineniam v súvislosti so zostrelením dvoch civilných lietadiel organizácie Brothers to the Rescue v roku 1996.
Pri incidente zahynuli štyria americkí občania. Washington Castra obvinil z vraždy, sprisahania s cieľom zabíjať Američanov a zničenia lietadiel.
Kubánci sú pobúrení
Kubánska vláda označila zostrelenie za „legitímnu sebaobranu“ proti narušeniu vzdušného priestoru. Havana zároveň vyzvala občanov na protest pred americkým veľvyslanectvom.
„Toto nie je skutočné obvinenie za niečo spred viac než 30 rokov, ale verejný útok na verejného činiteľa,“ povedal v Havane 30-ročný účtovník Fabián Fernández.
Pôjde do väzenia
Úradujúci americký minister spravodlivosti Todd Blanche vyhlásil, že Washington chce dosiahnuť Castrovo uväznenie. „Očakávame, že sa tu objaví dobrovoľne alebo iným spôsobom a pôjde do väzenia,“ povedal na tlačovej konferencii v Miami.
Obžaloba prichádza v čase hlbokej ekonomickej krízy na Kube, ktorú ešte zhoršili americké sankcie a mesiace trvajúca ropná blokáda.
Na rade je Kuba
Analytici upozorňujú, že ide o ďalší výrazný krok Trumpovej administratívy po zásahoch proti Iránu či Venezuele.
Kubánske úrady označili obvinenia za politicky motivované a tvrdia, že Washington sa snaží destabilizovať ostrov a zvýšiť tlak na tamojší komunistický režim.
Zdroj: SITA.sk - Obžaloba Raúla Castra z vraždy vyvolala na Kube obrovské pobúrenie © SITA Všetky práva vyhradené.
