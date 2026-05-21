Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Rutte pomenoval problém NATO: Niektoré krajiny nechávajú pomoc Ukrajine na iných
Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyhlásil, že viaceré členské štáty aliancie neposkytujú Ukrajine dostatočnú podporu v obrane proti ruskej invázii. Zároveň priznal, že jeho návrh na zvýšenie príspevkov pravdepodobne nezíska jednomyseľnú podporu.
21.5.2026 (SITA.sk) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyhlásil, že viaceré členské štáty aliancie neposkytujú Ukrajine dostatočnú podporu v obrane proti ruskej invázii. Zároveň priznal, že jeho návrh na zvýšenie príspevkov pravdepodobne nezíska jednomyseľnú podporu.
Mnohé členské krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) neprispievajú dostatočnými finančnými prostriedkami na podporu Ukrajiny v obrane proti ruskej invázii.
Vo štvrtok to vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte pred stretnutím ministrov zahraničných vecí aliancie vo švédskom Helsingborgu.
Pomoc nie je rozdelená rovnomerne
Pomoc Ukrajine podľa neho „nie je v rámci NATO rozdelená rovnomerne“. Rutte ocenil najmä Švédsko, ktoré podľa jeho slov „výrazne prevyšuje svoju váhu“, pokiaľ ide o podporu Kyjevu. Spomenul tiež Kanadu, Nemecko, Holandsko, Dánsko, Nórsko a ďalšie krajiny.
„Existuje však aj mnoho štátov, ktoré na podporu Ukrajiny nevynakladajú dostatok prostriedkov,“ povedal šéf aliancie. Minulý týždeň preto navrhol, aby členské krajiny vyčlenili na pomoc Ukrajine 0,25 percenta svojho hrubého domáceho produktu.
Návrh narazil na silný odpor
Podľa portálu Politico návrh, ktorý by mohol uvoľniť dodatočnú pomoc v hodnote desiatok miliárd dolárov, narazil na silný odpor viacerých významných členov NATO. Rutte vo štvrtok pripustil, že návrh pravdepodobne nezíska jednomyseľnú podporu.
„Návrh nezíska jednomyseľnosť, takže nebude fungovať,“ uviedol. Dodal však, že aspoň otvoril diskusiu medzi spojencami o potrebe spravodlivejšieho rozdelenia podpory pre Ukrajinu.
Podľa údajov Kielského inštitútu venujú severské a pobaltské krajiny, ako aj Holandsko a Poľsko, na vojenskú pomoc Kyjevu vyšší podiel svojho HDP než mnohí ďalší spojenci v NATO.
