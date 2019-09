City Sound Festival prináša koncert legendárneho akordeonistu Richarda Galliana ako hosťa svetoznámeho kvarteta Janoska Ensemble

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.9.2019 (Webnoviny.sk) -(1950, Cannes) je jedným z najznámejších žijúcich akordeonistov, ktorí sa pohybujú na scéne jazzovej, ale aj klasickej a world music. Svoj nástroj, ktorý bol vždy spájaný s trochu inými žánrami, priniesol na významné jazzové festivaly. Ako hosťa svetoznámeho kvarteta Janoska Ensemble si ho budeme môcť vypočuť na objednávku City Sounds Festivalu 17. decembra vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.Počas svojej takmer 40-ročnej kariéry Richard Galliano spolupracoval hviezdami ako Charles Aznavour, Juliette Greco, Georges Moustaki, Gilberto Gil, Chet Baker, Ron Carter, Wynton Marsalis, Gonzalo Rubalcaba, či Charlie Haden. Od roku 1983 bol osobným priateľom Astora Piazollu až do jeho smrti. Pod svojim menom vydal viac ako 50 albumov. Jeho hra je strhujúci konglomerát vášne a virtuozity a je veľmi dôležitým francúzskym príspevkom do (nielen) európskeho jazzu. Teraz premiérovo zahrá s kvartetom, ktorý valcuje najvýznamnejšie svetové scény.Zoskupeniezaložili traja bratia Ondrej, Roman a František Jánoškovci, rodáci z Bratislavy, spoločne so svojím švagrom Juliusom Darvasom. Vytvorili úplne nový a originálny hudobný štýl, ktorý hudobná kritika vo svete označila ako Janoska Style. Janoska Ensemble hudbu nielen hrá, ale vytvára aj nové skladby a aranžmány, pričom neoddeliteľnou súčasťou ich vystúpení je spontánnosť a improvizácia. Súbor exkluzívne nahráva pod hlavičkou prestížneho hudobného vydavateľstva Deutsche Grammophon. Za svoj debutový album Janoska Style má už na svojom konte zlatú platňu. V poradí druhý album Revolution, ktorý nahrávali v legendárnych Abbey Road Studios v Londýne, vyšiel pod hlavičkou Deutsche Grammophon 15. marca 2019. Na albume sa popri klasických virtuóznych skladbách a vlastných kompozíciách nachádzajú aj úpravy najznámejších piesní skupiny The Beatles v Janoska štýle. "Na nahrávanie máme krásne spomienky. Je to skvelý pocit môcť nahrávať v štúdiu, v ktorom nahrávali aj samotní Beatles. Mali sme tiež šťastie, že sme mohli pracovať so zvukovým majstrom, ktorý spolupracoval s Paulom McCartneym," uviedol huslista Roman Janoska.Súbor spolupracuje so svetoznámymi umelcami, dirigentmi a orchestrami; účinkoval v najznámejších svetových koncertných sálach, pričom ročne odohrá viac ako 100 koncertov. V tejto sezóne sa Janoska Ensemble predstaví na koncertoch v USA, Ázii, Austrálii a v Európe. Ich vystúpenia na Slovensku sú vždy výnimočnou udalosťou.O účinkovaní s legendárnym akoredonistom nám klavirista František Janoška povedal: Už dlho sme rozmýšľali nad spoluprácou s Richardom Gallianom. Vydávame u rovnakého vydavateľa (Deutsche Grammophon) a cítime k sebe obojstrannú muzikantskú úctu. Sme si istí, že táto premiéra našej spolupráce vyvrcholí v spoločnom albume. Nakoľko mame veľmi plný kalendár, budeme musieť vyčkať na správnu chvíľu na spoločné turné, ale sme veľmi radi, že spojenie našej hudby a Gallianovej tvorby sa uskutoční práve v Bratislave. Na koncerte nebudú chýbať najlepšie skladby nášho posledného albumu Revolution alebo zlatého albumu Janoska Style, či Gallianove vlastné skladby a určite nemôže chýbať ani Astor Piazzolla. Sme si stopercentne istí, že to bude skvelé spojenie, pretože aj Richard Galliano je jeden z mála umelcov ktorý hrajú všetko od klasickej hudby až po jazz na najvyššej úrovni."Janoska Ensemble na svojich vystúpeniach s obľubou mixujú žánre do pestrej, poslucháčsky atraktívnej, no vkusnej zmesi. Sú plné virtuozity, hudobníckeho sebavedomia, interakcie s publikom a je to show v tom najlepšom slova zmysle. Vedia si zachovávať poslucháčsku atraktivitu bez toho, aby sa podkladal poslucháčovi. Inak povedané – ide o skvelú show s mimoriadne kvalitným obsahom. Toto vystúpenie bude mať navyše punc svetovej premiéry.Pozrite si ich videoklip k najznámejšiemu hitu od The Beatles "Yesterday"A EPK ku novému albumu "Revolution"Ukážka majstrovstva Richarda Galliana:FESTIVAL CITY SOUNDS z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Kultminor, Bratislavský samosprávny kraj a Soza.Podujatie sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.Vstupenky: https://citysounds.sk/janoska-ensemble-richard-galliano/ FB event: https://www.facebook.com/events/431117427763550/ Najbližší koncert City Sounds Festivalu: Dianne Reeves, 4.11. v IstropoliseInzercia