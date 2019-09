Bugár: Most-Híd podporí otvorenie piatkovej mimoriadnej schôdze pléna

Béla Bugár, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 11. septembra (TASR) - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár v stredu deklaroval, že poslanci Mosta-Híd na piatkovej (13. 9.) mimoriadnej schôdzi parlamentu podporia jej otvorenie. Schôdzu znovu iniciovali opoziční poslanci po tom, ako sa ju v uplynulých dňoch nepodarilo otvoriť. Cieľom mimoriadnej schôdze je vysloviť nedôveru premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD).povedal Bugár s tým, že koaličných partnerov o tom informujú.Ďalšiu mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia, ktorá nebola spokojná s tým, ako sa presunulo hlasovanie o nedôvere premiérovi na koniec riadnej schôdze parlamentu. Pôvodne sa mal premiér pred poslancov postaviť už minulý týždeň v piatok (6. 9.). Keďže plénum nebolo uznášaniaschopné, schôdzu sa poslanci pokúsili otvoriť opäť v pondelok (9. 9.). Ani vtedy sa pre rovnaký dôvod schôdza neotvorila. Danko preto bod zaradil na záver septembrovej schôdze.Vláda už povedala, že s odvolaním nesúhlasí a vidí za ním účelovosť opozície. Dôvodom na odvolanie premiéra je podľa opozície to, že nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, ako sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Jankovská medzičasom vo funkcii skončila.Bugár si tiež podľa vlastných slov myslí, že Mandátový a imunitný výbor NR SR nemusí rokovať o vzdaní sa mandátu poslancov. Myslí si, že tak, ako to bolo v prípade Moniky Jankovskej, Viktora Stromčeka a Petra Kažimíra, to bolo v poriadku.Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) mal požiadať mandátny a imunitný výbor o posúdenie toho, či Jankovskej, Stromčekovi a Kažimírovi zanikol mandát v súlade s ústavou a legislatívou.