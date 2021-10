Bulharskí baníci žiadajú záruky udržania pracovných miest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.10.2021 (Webnoviny.sk) - Stovky bulharských baníkov a zamestnancov v energetickom sektore v stredu v centre Sofie požadovali od vlády záruky udržania pracovných miest. Účastníkov demonštrácie, ktorú zvolali dva najväčšie odborové zväzy v krajine, do hlavného mesta zvážali autobusy z celého Bulharska.Organizátori protestu tvrdia, že časový rámec EÚ pre zatvorenie baní a ukončenie ťažby je príliš krátky a plán by sa nemal plniť na úkor najchudobnejších a na emisiách oxidu uhličitého najviac závislých regiónov.Účastníci demonštrácie predložili vláde petíciu so 110-tisíc podpismi, v ktorej žiadajú predĺženie životnosti uhoľných elektrární. Takmer polovicu elektriny v sedemmiliónovej balkánskej krajine vyrábajú uhoľné elektrárne, ďalších 35 percent pochádza z jadrových zariadení. Zvyšok pokrývajú vodné, solárne a veterné elektrárne.V Bulharsku sa 14. novembra uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Zákonodarný zbor v súčasnosti nezasadá a dočasná vláda má iba obmedzené právomoci. Po stretnutí s úradujúcim premiérom Stefanom Janevom odboroví predáci uviedli, že vláda súhlasila s posunutím dátumu zatvorenia uhoľných elektrární po roku 2040.