V IROP budú vyčerpané všetky peniaze, očakáva Remišová

13.10.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa úrovne čerpania európskych peňazí je IROP spomedzi 11 programov na deviatom mieste, riadiacim orgánom tohto programu je práve Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR „Môžem hovoriť za operačný program, ktorý máme u nás na ministerstve, je to Integrovaný regionálny operačný program. Napriek tomu, že sme ho zdedili v katastrofálnom stave a zavádzali sme zjednodušenia až na úroveň vykazovania, dovolím si povedať, že vyčerpáme všetko do posledného eura,“ tvrdí Remišová.Koncom marca 2020, odkedy vládne súčasná koalícia, bolo v tomto programe z rozpočtu EÚ vyčerpaných vyše 383 mil. eur, teda 22,55 % prostriedkov. Alokácia európskych zdrojov v IROP-e mala vtedy objem zhruba 1,7 mld. eur.Podľa miery čerpania bol vtedy program na ôsmom mieste. Za rok a pol terajšej vládnej koalície využívanie europeňazí v IROP-e vzrástlo o 251,5 mil. eur, miera takmer o 11 percentuálnych bodov, program podľa úrovne čerpania klesol o jedno miesto.V prípade ostatných rezortov je podľa vicepremiérky potrebné kolektívne úsilie všetkých pre vyčerpanie zvyšných zdrojov EÚ v ostatných programoch v programovom období 2014 až 2020.Preto upozornila na rizikové veľké projekty, kde hrozí nevyčerpanie európskych prostriedkov načas. Ako príklad opäť uviedla projekt predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke.„Keďže sú to veľké projekty, viažu veľkú časť finančných prostriedkov, musia byť vyčerpané, resp. rozhodnutie musí padnúť teraz. Keď sa uvoľní v roku 2023 zrazu sto miliónov, lebo sa nevyčerpajú, nestihnú, tak už nič neurobíte,“ upozornila Remišová. Pri projektoch je podľa vicepremiérky vždy riziko pochybení, práve preto procesy musia byť nastavené správne, riadne a s dobrou kontrolou.