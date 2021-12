Vláda odsúhlasila posun splatnosti sociálnych odvodov za december, týka sa to niektorých SZČO a zamestnávateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Časti samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a zamestnávateľov sa opäť posunie splatnosť poistného na sociálne poistenie. Ide o sociálne odvody za december tohto roka, ktoré budú po novom splatné do 31. decembra 2024.Týka sa to tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac. V stredu o tom rozhodla vláda.Odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.