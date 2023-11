Putin už má možno problém s menami, na schôdzke v Astane niekoľkokrát skomolil meno kazašského prezidenta

Kelemič či Žomartovič

Putin si chce udržať vplyv

Odmietli anexiu ukrajinských území

9.11.2023 (SITA.sk) - Pre ruského vodcu Vladimira Putina už, zdá sa, v pokročilejšom veku predstavuje problém zapamätanie si niektorých mien.Na štvrtkovom stretnutí s kazašským prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom sa opakovane pomýlil, keď ho chcel osloviť menom.Ako referuje web Ukrajinská pravda, už 71-ročný šéf Kremľa, ktorý zrejme bude opäť kandidovať na post ruského prezidenta v budúcoročných voľbách, najprv skomolil otcovské meno kazašského lídra.V druhom prípade si aspoň chybu uvedomil a opravil sa. Meno Kasym-Žomart navyše niekoľkokrát povedal nezrozumiteľne.Keď chcel Tokajeva osloviť otcovským menom, nezreteľne povedal Kelemič alebo Kelemovič namiesto správneho tvaru Kemelevič.Druhýkrát si pomýlil prezidentovo krstné meno a priezvisko, keď ďakoval Tokajevovi za pozvanie do Astany. Putin povedal „Kemel Žomartovič“, ale hneď sa opravil.Putin pricestoval do Astany, aby sa okrem schôdzky s Tokajevom zúčastnil aj na zasadnutí Fóra medziregionálnej spolupráce medzi Ruskom a Kazachstanom.Šéf Kremľa sa snaží udržať si vplyv v Strednej Ázii uprostred rastúcej konkurencie z Číny. Moskva a Astana majú historicky blízke vzťahy, ale tie sú napäté od minulého roka, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.Rusko už vyjadrilo znepokojenie nad nárastom západnej diplomatickej aktivity v bývalých sovietskych krajinách Strednej Ázie, zvlášť po tom, ako do regiónu zavítal francúzsky prezident Emmanuel Macron Ten počas návštevy Kazachstanu pred niekoľkými dňami pochválil Tokajeva za to, že odmietol byť „vazalom akejkoľvek moci“, keď zjavne narážal na Rusko.Kazachstan, ako aj Uzbekistan, odmietli uznať ruskú anexiu ukrajinských území a zaviazali sa dodržiavať západné sankcie voči Moskve, pričom Rusko aj západné krajiny označili za svojich strategických partnerov.V lete minulého roka kazašský prezident povedal, že neuznáva „kvázi štátne zriadenia“ v Donbase, ktoré boli použité ako zámienka pre ruskú vojnu proti Ukrajine. O rok neskôr sa dištancoval od udalostí v Rusku.