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30. septembra 2026

Bulharský parlament posilnil ochranu novinárov pred šikanóznymi žalobami


Tagy: Bulharský parlament Ochrana novinárov oznamovatelia protispoločenskej činnosti Šikanovanie

Súdy budú môcť zjavne neopodstatnené žaloby odmietnuť už v počiatočnej fáze a budú rozhodovať v kratších lehotách. Bulharský ...



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bulgaria_government_97137 676x422 30.9.2026 (SITA.sk) - Súdy budú môcť zjavne neopodstatnené žaloby odmietnuť už v počiatočnej fáze a budú rozhodovať v kratších lehotách.


Bulharský parlament schválil v stredu zákon, ktorý má lepšie chrániť novinárov, aktivistov a ďalších kritikov pred šikanóznymi žalobami využívanými na zastrašovanie alebo umlčanie verejnej diskusie.


Takzvané strategické žaloby proti účasti verejnosti, známe pod skratkou SLAPP, sú často založené na tvrdeniach o poškodení povesti či ohováraní.

Ich cieľom podľa kritikov nebýva nevyhnutne víťazstvo na súde, ale finančné vyčerpanie odporcu.

Bulharsko išlo ďalej


Bulharsko pri zavádzaní smernice Európskej únie (EÚ) z roku 2024 zašlo ďalej než po požadované minimum a ochranu rozšírilo aj na čisto vnútroštátne prípady.

Nové pravidlá umožnia súdom zjavne neopodstatnené žaloby odmietnuť už v ranom štádiu, ukladajú kratšie lehoty na rozhodovanie a sprísňujú podmienky pre predbežné opatrenia, napríklad zaistenie majetku.

Ido o státisíce eur


Zákon sa bude vzťahovať aj na prebiehajúce konania, v ktorých sa ešte nezačalo prvé pojednávanie.

Právnik Alexander Kašumov, ktorý sa viacerými prípadmi SLAPP zaoberal, označil reformu za „veľký krok vpred“.

Podľa neho sú pred súdmi desiatky takýchto prípadov v hodnotách „desiatok až stoviek tisíc eur“, ktoré majú „paralyzujúci účinok na slobodu prejavu“.


Zdroj: SITA.sk - Bulharský parlament posilnil ochranu novinárov pred šikanóznymi žalobami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bulharský parlament Ochrana novinárov oznamovatelia protispoločenskej činnosti Šikanovanie
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