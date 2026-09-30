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30. septembra 2026
Bulharský parlament posilnil ochranu novinárov pred šikanóznymi žalobami
Súdy budú môcť zjavne neopodstatnené žaloby odmietnuť už v počiatočnej fáze a budú rozhodovať v kratších lehotách. Bulharský ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Súdy budú môcť zjavne neopodstatnené žaloby odmietnuť už v počiatočnej fáze a budú rozhodovať v kratších lehotách.
Takzvané strategické žaloby proti účasti verejnosti, známe pod skratkou SLAPP, sú často založené na tvrdeniach o poškodení povesti či ohováraní.
Ich cieľom podľa kritikov nebýva nevyhnutne víťazstvo na súde, ale finančné vyčerpanie odporcu.
Bulharsko pri zavádzaní smernice Európskej únie (EÚ) z roku 2024 zašlo ďalej než po požadované minimum a ochranu rozšírilo aj na čisto vnútroštátne prípady.
Nové pravidlá umožnia súdom zjavne neopodstatnené žaloby odmietnuť už v ranom štádiu, ukladajú kratšie lehoty na rozhodovanie a sprísňujú podmienky pre predbežné opatrenia, napríklad zaistenie majetku.
Zákon sa bude vzťahovať aj na prebiehajúce konania, v ktorých sa ešte nezačalo prvé pojednávanie.
Právnik Alexander Kašumov, ktorý sa viacerými prípadmi SLAPP zaoberal, označil reformu za „veľký krok vpred“.
Podľa neho sú pred súdmi desiatky takýchto prípadov v hodnotách „desiatok až stoviek tisíc eur“, ktoré majú „paralyzujúci účinok na slobodu prejavu“.
Zdroj: SITA.sk - Bulharský parlament posilnil ochranu novinárov pred šikanóznymi žalobami © SITA Všetky práva vyhradené.
Bulharský parlament schválil v stredu zákon, ktorý má lepšie chrániť novinárov, aktivistov a ďalších kritikov pred šikanóznymi žalobami využívanými na zastrašovanie alebo umlčanie verejnej diskusie.
Takzvané strategické žaloby proti účasti verejnosti, známe pod skratkou SLAPP, sú často založené na tvrdeniach o poškodení povesti či ohováraní.
Ich cieľom podľa kritikov nebýva nevyhnutne víťazstvo na súde, ale finančné vyčerpanie odporcu.
Bulharsko išlo ďalej
Bulharsko pri zavádzaní smernice Európskej únie (EÚ) z roku 2024 zašlo ďalej než po požadované minimum a ochranu rozšírilo aj na čisto vnútroštátne prípady.
Nové pravidlá umožnia súdom zjavne neopodstatnené žaloby odmietnuť už v ranom štádiu, ukladajú kratšie lehoty na rozhodovanie a sprísňujú podmienky pre predbežné opatrenia, napríklad zaistenie majetku.
Ido o státisíce eur
Zákon sa bude vzťahovať aj na prebiehajúce konania, v ktorých sa ešte nezačalo prvé pojednávanie.
Právnik Alexander Kašumov, ktorý sa viacerými prípadmi SLAPP zaoberal, označil reformu za „veľký krok vpred“.
Podľa neho sú pred súdmi desiatky takýchto prípadov v hodnotách „desiatok až stoviek tisíc eur“, ktoré majú „paralyzujúci účinok na slobodu prejavu“.
Zdroj: SITA.sk - Bulharský parlament posilnil ochranu novinárov pred šikanóznymi žalobami © SITA Všetky práva vyhradené.
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