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30. septembra 2026
Sabinov a poľská Muszyna investovali do spoločného projektu 2,29 milióna eur. Najviac peňazí išlo na Slovensko
Dvojročný cezhraničný projekt Sabinova a poľského kúpeľného mesta Muszyna priniesol obnovu pamiatok aj novú cyklistickú infraštruktúru. Z celkového rozpočtu viac ako 2,29 milióna eur pripadlo viac než 1,59 ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Dvojročný cezhraničný projekt Sabinova a poľského kúpeľného mesta Muszyna priniesol obnovu pamiatok aj novú cyklistickú infraštruktúru. Z celkového rozpočtu viac ako 2,29 milióna eur pripadlo viac než 1,59 milióna na slovenskú stranu.
Viac než 2,29 milióna eur investovali počas uplynulých dvoch rokov Sabinov a poľská Muszyna spolu s ďalším partnerom do obnovy pamiatok a rozvoja turistickej infraštruktúry v slovensko-poľskom pohraničí. Najväčšia časť peňazí smerovala na Slovensko. Na projekty Sabinova pripadlo viac než 1,59 milióna eur.
Výsledky projektu predstavili jeho partneri na záverečnej konferencii v Muszyne. Projekt trval od októbra 2024 do septembra 2026 a bol súčasťou programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Celková hodnota dosiahla presne 2 292 817,43 eura. Približne 80 percent nákladov pokryla podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Na slovenskej strane bola hlavnou investíciou komplexná revitalizácia historického evanjelického kostola v Sabinove. Súčasťou projektu bolo tiež vybudovanie nového úseku cyklotrasy vedúceho popri historických mestských hradbách.
Projekt je prepojený s európskou diaľkovou cyklotrasou EuroVelo 11. Nový sabinovský úsek spolu s aktivitami na poľskej strane má podporiť pešiu a cyklistickú turistiku medzi oboma regiónmi.
Investície však smerovali aj na poľskú stranu hranice. V kúpeľnej obci Muszyna obnovili sedem historických kaplniek. Reštaurátorské práce sa týkali aj vybavenia Kostola sv. Jozefa a jeho kamenného oplotenia.
Samotné mesto a kúpeľná obec Muszyna realizovali aktivity približne za 201-tisíc eur, ďalších takmer 499-tisíc eur pripadlo na rímskokatolícku farnosť sv. Jozefa.
Projekt nebol zameraný iba na stavebné práce. Partneri vytvorili stále interaktívne expozície a materiály približujúce kultúrne dedičstvo oboch miest. Počas dvoch rokov organizovali aj spoločné pešie a cyklistické podujatia, aktivity pre deti a mládež či fotografické výstavy.
Oficiálny názov projektu v preklade odkazuje na obnovu a sprístupňovanie historických atrakcií na cezhraničnej trase z Muszyny do Sabinova, ktorá je súčasťou EuroVelo 11. Spolupráca tak prepája ochranu kultúrnych pamiatok s rozvojom cestovného ruchu na oboch stranách slovensko-poľskej hranice.
Zdroj: SITA.sk - Sabinov a poľská Muszyna investovali do spoločného projektu 2,29 milióna eur. Najviac peňazí išlo na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac než 2,29 milióna eur investovali počas uplynulých dvoch rokov Sabinov a poľská Muszyna spolu s ďalším partnerom do obnovy pamiatok a rozvoja turistickej infraštruktúry v slovensko-poľskom pohraničí. Najväčšia časť peňazí smerovala na Slovensko. Na projekty Sabinova pripadlo viac než 1,59 milióna eur.
Výsledky projektu predstavili jeho partneri na záverečnej konferencii v Muszyne. Projekt trval od októbra 2024 do septembra 2026 a bol súčasťou programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Celková hodnota dosiahla presne 2 292 817,43 eura. Približne 80 percent nákladov pokryla podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Na slovenskej strane bola hlavnou investíciou komplexná revitalizácia historického evanjelického kostola v Sabinove. Súčasťou projektu bolo tiež vybudovanie nového úseku cyklotrasy vedúceho popri historických mestských hradbách.
Projekt je prepojený s európskou diaľkovou cyklotrasou EuroVelo 11. Nový sabinovský úsek spolu s aktivitami na poľskej strane má podporiť pešiu a cyklistickú turistiku medzi oboma regiónmi.
Investície však smerovali aj na poľskú stranu hranice. V kúpeľnej obci Muszyna obnovili sedem historických kaplniek. Reštaurátorské práce sa týkali aj vybavenia Kostola sv. Jozefa a jeho kamenného oplotenia.
Samotné mesto a kúpeľná obec Muszyna realizovali aktivity približne za 201-tisíc eur, ďalších takmer 499-tisíc eur pripadlo na rímskokatolícku farnosť sv. Jozefa.
Projekt nebol zameraný iba na stavebné práce. Partneri vytvorili stále interaktívne expozície a materiály približujúce kultúrne dedičstvo oboch miest. Počas dvoch rokov organizovali aj spoločné pešie a cyklistické podujatia, aktivity pre deti a mládež či fotografické výstavy.
Oficiálny názov projektu v preklade odkazuje na obnovu a sprístupňovanie historických atrakcií na cezhraničnej trase z Muszyny do Sabinova, ktorá je súčasťou EuroVelo 11. Spolupráca tak prepája ochranu kultúrnych pamiatok s rozvojom cestovného ruchu na oboch stranách slovensko-poľskej hranice.
Zdroj: SITA.sk - Sabinov a poľská Muszyna investovali do spoločného projektu 2,29 milióna eur. Najviac peňazí išlo na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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