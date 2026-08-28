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 24hod.sk    Šport

28. augusta 2026

Bundesliga chce predbehnúť v sledovanosti Premier League. Vysielanie zápasov povolilo na Vardyho kanáli


Tagy: Bundesliga Vysielanie

Aktuálne 39-ročný Vardy je voľným hráčom po tom, čo sa v lete skončilo jeho ročné pôsobenie v talianskom klube Cremonese po zostupe klubu zo Serie A. Bývalý útočník anglického národného tímu a ...



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najkrajsie momenty z osemfinale me vo futbale 2 28.8.2026 (SITA.sk) - Aktuálne 39-ročný Vardy je voľným hráčom po tom, čo sa v lete skončilo jeho ročné pôsobenie v talianskom klube Cremonese po zostupe klubu zo Serie A.


Bývalý útočník anglického národného tímu a Leicesteru City Jamie Vardy podpísal zmluvu na vysielanie zápasov nemeckej Bundesligy na svojom YouTube kanáli.

Stane sa oficiálnym vysielateľom v Spojenom kráľovstve počas siedmich piatkových zápasov Bundesligy v tejto sezóne.

Prvé stretnutie, ktoré sa bude vysielať, bude piatkový (28.8.) otvárací zápas Bundesligy medzi obhajcami titulu Bayernom Mníchov a Stuttgartom.

Zatiaľ čo vysielacie práva majú aj tradičné médiá ako Sky Sport a BBC, zmluva Vardyho je súčasťou stratégie Bundesligy osloviť nové publikum uprostred medzinárodnej atraktivity anglickej Premier League.

Diváci budú sledovať duely, a zároveň aj reakcie moderátorov. "Pridanie Vardyho prináša do distribúcie tvorcov Bundesligy iný, hráčmi riadený formát, ktorý kombinuje živý futbal s perspektívou a osobnosťou jedného z najznámejších hráčov Premier League v posledných rokoch," uviedla liga vo vyhlásení.

Skvelá kariéra


Aktuálne 39-ročný Vardy je voľným hráčom po tom, čo sa v lete skončilo jeho ročné pôsobenie v talianskom klube Cremonese po zostupe klubu zo Serie A. Svoj podcast spustil v júni.

Útočník, ktorého Leicester podpísal v roku 2012 z piatej ligy a klubu Fleetwood Town, bol ústrednou postavou pozoruhodného triumfu tímu v Premier League v sezóne 2015/16, keď skóroval v rekordných 11 po sebe idúcich zápasoch najvyššej súťaže.

Vardy debutoval za Anglicko vo veku 28 rokov a v 26 zápasoch na medzinárodnej úrovni strelil sedem gólov.


Zdroj: SITA.sk - Bundesliga chce predbehnúť v sledovanosti Premier League. Vysielanie zápasov povolilo na Vardyho kanáli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bundesliga Vysielanie
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